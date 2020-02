Das Spaziercoaching-Prinzip – Persönlichkeitsentwicklung an inspirierenden Orten des Münsterlandes

Ralf Heinisch und Andreas Klute begleiten die Leser in „Das Spaziercoaching-Prinzip“ auf eine völlig neue Art und Weise in ihrer persönlichen Entwicklung.

Bereits die Philosophen der Antike wussten, dass man beim Spaziergehen die besten Ideen und Einsichten erhalten kann. Auch moderne Menschen können vom ruhigen Gehen auf verschiedenen Ebenen profitieren. Die Autoren haben für ihr neues Buch dafür anregende Orte des Münsterlandes ausgewählt. Diese Region steht in besonderer Weise für Bodenständigkeit, Klarheit, Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit, Tat- und Schöpferkraft und auch für Frieden. Die Leser kommen durch das Buch in Berührung mit wirksamen psychologischen, philosophischen und kulturellen Konzepten einerseits und dazugehörigen Bildwelten anregender Orte des Münsterlandes andererseits. Dadurch profitieren sie in besonderer Weise durch Selbstreflexion, inneres und inniges Selbsterleben und Selbst-Bewusstheit. Diese Selbsterfahrung trägt zu ihrer Selbstentwicklung, stimmigen Selbstveränderung und ihrer Selbstverwirklichung bei.

Das schön gestaltete Buch „Das Spaziercoaching-Prinzip“ von Andreas Klute und Ralf Heinisch ist ein persönlicher Begleiter für die Leser und bietet ihnen auch Raum für eigene Fotos und eigene Gedanken. So wird das Buch noch individueller und wertvoller. Es ist nicht nur ein anregender Ratgeber, sondern zugleich ein Workbook. Das im Buch vorgestellte Spaziercoaching lässt sich jedoch nicht nur im Münsterland anwenden: Wenn man die Grundlagen versteht, dann kann man damit die ganze Welt erkunden und z.B. Urlaubsorte auf neue Art entdecken.

„Das Spaziercoaching-Prinzip“ von Andreas Klute, Ralf Heinisch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-4736-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Per Abfindung in den Ruhestand – Ein etwas anderer Finanzratgeber