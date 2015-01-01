Das Start-up mit Geschichte: Zweibrüder erfindet sich neu

Taschen- und Stirnlampen mit innovativen Features und elegantem Design: Die Beleuchtungsexperten aus Solingen starten unter neuer Führung neu durch

Solingen, im September 2025 – Zweibrüder präsentiert sich im frischen Format. Firmengründer Tobias Schleder ist ein bewährter Experte für portable Lichtlösungen. Gemeinsam mit Rainer Opolka als Berater schlägt das Solinger Unternehmen jetzt ein neues Kapitel auf.

„Mit unserem Neustart einher geht der Anspruch, die Welt des portablen Lichts noch einmal neu zu erfinden“, erklärt Tobias Schleder, Geschäftsführer von Zweibrüder.

Das Sortiment konzentriert sich auf hochwertige Taschen- und Stirnlampen. Alle Produkte sind mit modernen, leistungsstarken Akkus und LEDs ausgestattet sowie mit neu entwickelten Optiken, die maximale Effizienz und breite Funktionalität ermöglichen.

Ein besonderes Highlight ist die zum Patent angemeldete neu entwickelte AutoFocus-Technologie, die weltweit erstmals in einer Zweibrüder-Taschenlampe eingesetzt wird. Sie ermöglicht ein automatisches Dimmen und Fokussieren des Lichtkegels. Das Licht passt sich somit smart der jeweiligen Anwendung an – manuelles Verstellen von Fokus oder Helligkeit wird dadurch obsolet.

„Was früher unmöglich schien, ist nun für jede Nutzerin und jeden Nutzer Realität“, so Tobias Schleder. Auch das Thema Langlebigkeit hat bei Zweibrüder oberste Priorität. Deshalb wird es eine erweiterte Garantie geben. Für Tobias Schleder gilt: „Nachhaltigkeit beginnt mit Qualität.“

Darüber hinaus wird Zweibrüder künftig exklusive portable Lichtprodukte unter der Marke Duracell in Europa vertreiben. Diese Partnerschaft unterstreicht die hohen Ambitionen des Unternehmens und die Leidenschaft für tragbare Lichtlösungen.

Mit Zweibrüder und Duracell bietet das Unternehmen dem Handel ein klar segmentiertes Sortiment: Zweibrüder deckt das Premiumsegment ab, während Duracell den Einstieg in die Welt der aufladbaren Taschen- und Stirnlampen bietet.

Zweibrüder setzt vertrieblich konsequent auf den Fachhandel, sowohl stationär als auch online. Das Direktgeschäft über die eigene Website wird zwar aufgebaut, jedoch ohne Rabattaktionen. Für Tobias Schleder gilt: „Wir bauen unser Direktgeschäft auf, verzichten aber bewusst auf Rabatte. Qualität soll überzeugen – nicht der Preisnachlass.“

Über die Gründer

Tobias Schleder startete vor über 20 Jahren als Aushilfe bei Ledlenser und führte das Unternehmen zuletzt als CMIO bis 2024 in den Bereichen Marketing und Produktentwicklung, außerdem war er Teil der Geschäftsführung. „Es gibt kaum jemanden auf der Welt, der sich so lange mit Leidenschaft und Begeisterung ausschließlich des Themas portables Licht gewidmet hat“, sagt er über sich selbst. Mit der Gründung von Zweibrüder erfüllt er sich einen Traum: „Nun kann ich meiner Leidenschaft für die Entwicklung, den Bau und die Vermarktung guter Produkte zu 100% nachgehen.“ Der Weg von einem festen Angestelltenverhältnis hin zur Selbstständigkeit mag für viele ein Risiko sein, doch Tobias Schleder ist überzeugt, dass Mut auch in der heutigen Zeit belohnt wird.

Das Team an seiner Seite stärkt diese Überzeugung – die erfahrenen Kollegen teilen seine Leidenschaft und Begeisterung für das portable Licht und begleiten ihn engagiert bei Zweibrüder.

Rainer Opolka ergänzt: „Licht steht für Klarheit, Ruhe und Leistungsfähigkeit. Damit wollen wir in unserer unruhigen Welt einen positiven Einfluss ausüben.“ Opolka hatte vor über 30 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder die Zweibrüder Optoelektronik GmbH gegründet, die sich zum führenden Hersteller von tragbaren Lichtlösungen in Europa entwickelte. 2012 zogen sich beide Brüder aus dem Unternehmen zurück und verkauften es.

Verfügbarkeit

Produkte von Duracell sind bereits im Webshop verfügbar, das Sortiment von Zweibrüder wird in den kommenden Wochen ebenfalls erhältlich sein.

Die Website von Zweibrüder ist unter diesem Link erreichbar: https://zweibruder.de

Weitere Informationen zu Duracell sind unter folgendem Link abrufbar: https://duracell-lights.de

Über Zweibrüder

Zweibrüder ist ein exklusiver Hersteller von tragbaren Beleuchtungsprodukten mit Sitz in Solingen. Gemeinsam mit Partnern entwickelt Zweibrüder Produkte, die höchste Qualität mit erstklassiger Leistung und Benutzerfreundlichkeit verbinden.

Dabei liegt ein Fokus auf erstklassigem industriellen Design. Das Team bringt über 20 Jahren Erfahrung und damit fundiertes Fachwissen in der Herstellung und dem Vertrieb von tragbaren Beleuchtungsgeräten mit. Geschäftsführer ist Tobias Schleder.

Die breite Palette an tragbaren Beleuchtungsprodukten umfasst mit der Marke Zweibrüder den Premium-Bereich sowie mit dem Brand Duracell das Mass-Premium-Segment.

