Das Tas Tepeler-Projekt feiert fünf Jahre Neuschreibung der Menschheitsgeschichte

Tief in der fruchtbaren Harran-Ebene im Südosten der Türkiye befindet sich eine Ansammlung antiker Stätten, die unser Wissen über unsere frühesten Vorfahren grundlegend verändern.

Das Tas Tepeler-Projekt, das 12 neolithische Ausgrabungsstätten in Sanliurfa umfasst, feiert sein fünfjähriges Jubiläum und präsentiert 30 außergewöhnliche neue Ausgrabungsfunde, die beispiellose Einblicke in das Leben vor 12.000 Jahren geben.

Zu den beeindruckendsten Funden, die bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung im Karahantepe-Besucherzentrum präsentiert wurden, gehört eine menschliche Skulptur aus Sayburç, die einen Verstorbenen mit zugenähtem Mund darstellt – ein eindringlicher Einblick in alte Todesrituale und symbolische Praktiken. Aus Göbeklitepe, dem UNESCO-Weltkulturerbe, das die Region prägt, enthüllten Archäologen eine menschliche Figur, die als Votivgabe in eine Wand eingelassen war und die ausgefeilte ästhetische Sensibilität der neolithischen Bildhauer zeigt.

Sefertepe trug seine eigenen Entdeckungen bei: ein Paar Reliefs mit menschlichen Gesichtern, die mit kontrastierenden Hoch- und Flachrelieftechniken geschnitzt wurden und sich durch ihren unverwechselbaren Stil von den Reliefs anderer Tas Tepeler-Stätten unterscheiden. Am faszinierendsten ist vielleicht eine doppelseitige Perle aus schwarzem Serpentinit, die in der Mitte durchbohrt und auf beiden Seiten mit ausdrucksstarken menschlichen Gesichtern verziert ist – ein bemerkenswertes Beispiel für neolithische Handwerkskunst.

Eine Region, die alles in Frage stellt, was wir zu wissen glaubten

„Diese Siedlungen haben neue Horizonte in der Weltgeschichte eröffnet“, erklärte Mehmet Nuri Ersoy, Minister für Kultur und Tourismus von Türkiye, bei der Jubiläumsveranstaltung. Die Beweise sind überzeugend: Vor 12 Jahrtausenden gab es in Anatolien dicht besiedelte Siedlungen unterschiedlicher Größe, was auf eine soziale Komplexität hindeutet, die über das hinausgeht, was Historiker bisher für möglich gehalten hatten.

Das Ziel entspricht der Bedeutung. Minister Ersoy hat die Vision, dass Tas Tepeler zur „neolithischen Hauptstadt der Welt“ wird – eine kühne Behauptung, die durch die kontinuierlichen Entdeckungen gestützt wird, die die herkömmlichen Erzählungen über den Übergang der Menschheit von nomadischen Jägern und Sammlern zu sesshaften Gemeinschaften in Frage stellen.

Während Göbeklitepe seit seiner Entdeckung die Fantasie der Welt beflügelt, stellt Karahantepe ein ebenso faszinierendes wissenschaftliches Rätsel dar. Zusammen mit den zehn anderen Stätten – Sayburç, Sefertepe, Harbetsuvan, Çakmaktepe, Yenimahalle, Sögüt Tarlasi, Mendiktepe, Yogunburç, Gürcütepe und dem neu hinzugekommenen Ayanlar Höyük – bilden diese alten Siedlungen eine Konstellation menschlicher Errungenschaften, die eine Neubewertung der Jungsteinzeit erfordert, eine der am wenigsten verstandenen Perioden der Menschheitsgeschichte.

Eine globale Initiative zur Bewahrung der Vergangenheit

Das Tas Tepeler-Projekt geht über reine Ausgrabungen hinaus. Es handelt sich um eine groß angelegte internationale Zusammenarbeit, an der 36 akademische Einrichtungen, 15 türkische und 21 internationale, sowie 219 Forscher beteiligt sind, die gleichzeitig an allen 12 Standorten arbeiten. Diese beispiellose Koordination gewährleistet ein umfassendes Verständnis der miteinander verbundenen Siedlungen in der Region.

Die Konservierungsbemühungen entsprechen dem Umfang der Entdeckungen. Im Rahmen des Projekts „Legacy for the Future“ des Ministeriums für Kultur und Tourismus wurden die Restaurierungsarbeiten an der Löwenstruktur und der Struktur C in Göbeklitepe abgeschlossen, während die Struktur AD in Karahantepe und ein Wohngebäude in Sayburç derzeit architektonisch restauriert werden.

Die Infrastrukturentwicklung ist ebenso ehrgeizig. Ein neues Besucherzentrum in Göbeklitepe und ein Forschungszentrum mit einem Ausgrabungshaus in Karahantepe stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Forschungseinrichtung wird für alle archäometrischen Untersuchungen im Rahmen des Tas Tepeler-Projekts ausgerüstet sein und die wissenschaftliche Analyse dieser weltverändernden Entdeckungen zentralisieren.

Zu Beginn des sechsten Projektjahres geben jedes sorgfältig ausgegrabene Artefakt und jede präzise dokumentierte Struktur weiterhin Aufschluss über die hochentwickelten Gesellschaften, die in dieser Region Tausende von Jahren vor den Pyramiden, vor Stonehenge und vor der geschriebenen Geschichte selbst blühten. Die Stätten von Tas Tepeler zeugen von der frühesten Blüte menschlicher Genialität – und erinnern daran, dass die Geschichte der Zivilisation weit älter, weit komplexer und weit bemerkenswerter ist, als man es sich jemals vorgestellt hat.

Die Schätze von Tas Tepeler begeistern weltweit durch internationale Ausstellungen

Türkiye wirbt mit einer Reihe von Ausstellungen aktiv für die Region Tas Tepeler und ihre bemerkenswerten Funde bei einem breiteren internationalen Publikum.

o Die Ausstellung „Göbeklitepe: Das Rätsel eines heiligen Ortes“ war von Oktober 2024 bis März 2025 sechs Monate lang im Kolosseum in Rom zu sehen und zog rekordverdächtige sechs Millionen Besucher an.

o Türkiye wird von Februar bis Juli 2026 die Ausstellung „Built Community: Göbeklitepe, Tas Tepeler und das Leben vor 12.000 Jahren“ in der James-Simon-Galerie in Berlin zeigen.

o Derzeit laufen Gespräche mit relevanten Institutionen, um 2026 in der historischen Guildhall Art Gallery in London und 2027 im Tokyo National Museum in Japan Ausstellungen zum Thema Göbeklitepe/Tas Tepeler zu organisieren.

Download-Link für Bilder: https://docs.tga.gov.tr/71r885t5

Weitere Informationen über Tas Tepeler: tastepeler.org/en

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021186842591

web ..: https://goturkiye.com/de

email : goturkiye@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

fon ..: 021186842591

email : goturkiye@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TechDivision und pixx.io starten strategische Partnerschaft für Digital Asset Management „Made in Germany“ Sandkasten, Liebesbeziehung, Holzeisenbahn: Drei Bilder, die erklären, warum Business oft schwerfällt