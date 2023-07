Das Verfassen einer Pressemitteilung

Wie schreibe ich eine Pressemitteilung?

Die Pressemitteilung ist DAS klassische Werkzeug der Public Relations. Im Folgenden zeigen simple Tipps und Tricks, wie Ihnen die Ausarbeitung gelingt.

Grundgedanke:

Die Pressemitteilung dient der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und unterstützt Sie dabei, die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppen und Stakeholder (Interessensgruppen) für unternehmensrelevante Themen zu gewinnen. Sie informiert Journalistinnen und Journalisten über Aussagen, Ereignisse, Produkte, Veranstaltungen, etc.

Inhalt und Wirkung:

Pressemitteilungen beabsichtigen die Steigerung des Bekanntheitsgrads Ihres Unternehmens, Ihrer Produkte oder Dienstleistungen und die Aufklärung über stakeholder-relevante Themen. Des Weiteren wird die Aufmerksamkeit für Neuerungen oder personelle Veränderungen in Ihrem Unternehmen erhöht.

Jedoch geht die Wirkung einer Pressemitteilung über die reine Verbreitung von Informationen hinaus. Sie können direkt oder indirekt in die öffentliche Meinung zu Ihrem Unternehmen intervenieren:

Image aufbauen und pflegen oder das bestehende Bild Ihres Unternehmens in der Gesellschaft verändern

die Präsenz im Wettbewerb erhöhen

den Glauben von Kunden und Partnern in Ihr Unternehmen stärken

Ihre Vertrauenswürdigkeit unterstreichen

an einer aktiven Krisenkommunikation arbeiten

einen Expertenstatus in Ihrem Fachgebiet entwickeln

eine kontinuierliche öffentliche Berichterstattung für Ihre Stakeholder gewährleisten

Struktur der Pressemitteilung:

Die Kopfzeile sollte direkt klarstellen, welches Thema behandelt wird.

In größerer Schrift steht daher Folgendes über Ihrer Meldung:

Pressemitteilung oder Presse-Information

Ihre Headline bzw. Überschrift übernimmt mit die wichtigste Funktion. Hierbei entscheiden drei Sekunden über das Interesse des Lesers, der Mitteilung weiter Aufmerksamkeit zu schenken.

Daraufhin folgt eine Kurzmeldung der Pressemitteilung. In diesem Zusammenhang werden sieben W-Fragen beantwortet:

Wer?

Was?

Wo?

Wann?

Wie?

Warum?

Woher/Welche Quelle?

Damit wird deutlich, dass die Pressemitteilung ausschließlich aus Fakten besteht. Inhaltlich gesehen geht es um aktuelle Informationen, die einen Mehrwert bieten. Von einer Produktwerbung ist demnach abzuraten, denn die Hervorhebung der Information und Kompetenz ist hierbei im Mittelpunkt.

Die Beantwortung der jeweiligen W-Frage sollte in einem Abschnitt verpackt werden, so dass Leser/-innen einer Struktur folgen können. Dabei sind Zwischenüberschriften elementar, aufgrund der Optik, sowie auch, um die für einen selber relevanten Informationen direkt ausfindig machen zu können.

Der Text darf auch gerne Zitate beinhalten, denn diese gestalten diesen lebendiger und liefern den Journalistinnen/Journalisten bereits O-Töne für ihre Ausarbeitung.

Am Ende Ihrer Pressemitteilung folgen Hintergrundinformationen und weitere Statements von Zuschauern oder Betroffenen. Auf diese Art und Weise können Redakteure Ihre Pressemitteilung schnell bearbeiten und diese von unten nach oben kürzen. Daraufhin folgt der sogenannte Abbinder (Boilerplatte). Dieser kurze Absatz beinhaltet Informationen zu Ihrem Unternehmen, jedoch enthält dieser ebenso ausschließlich Fakten, so dass auf Werbung verzichtet werden sollte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hiermit nur eine allgemeine Struktur dargestellt wird. Im Detail ist jede Pressemitteilung sehr unterschiedlich und ist abhängig von dem gewählten Thema. Die Ausgestaltung richtet sich somit nach den genannten Faktoren, jedoch bestimmt die individuelle Kreativität letztendlich den Erfolg der Mitteilung.

Von Autorin Lara Wehmeyer

