Das weltweit einzigartige Rasenhandballturnier im Auslauf der Sparkasse Vogtland Arena!

Handball spielen wo andere große Sprünge machen. Das Handballturnier im

Auslauf der Sparkasse Vogtland Arena vom 07.-09.06.2024.

Liebe Sportfreunde,

das weltweit einzigartige Rasenhandballturnier im Auslauf einer Weltcup-Skisprung-schanze lockt in diesem Jahr wieder insgesamt 8 Frauen- und 8 Männermannschaften in die „Sparkasse Vogtland Arena“. Das Teilnehmerfeld ist auch in diesem Jahr breit gefächert, somit sind sehenswerte Spiele über beide Tage hinweg zu erwarten. Vor den Finalspielen am Sonntag erwartet die Spieler und Zuschauer noch ein besonderes Highlight. Die Cheerleader aus Auerbach werden die Stimmung nochmal anheizen.

Auch beim 5. HV90 – Cup spielen die Frauen und Männer gemeinsam für den Nachwuchs. Das heißt, die hohen Preisgelder (insgesamt 4500,- EUR), um die bei diesem Turnier gespielt wird, müssen vollständig in die Nachwuchsarbeit investiert werden. Dazu verpflichten sich alle teilnehmenden Vereine. Dank unserer treuen Sponsoren ist es uns dabei abermals möglich, alle Preisgelder durch Sponsoreneinnahmen zu decken.

Eröffnet wird das Turnier am Freitagabend, dem 07.06.2024, mit einem gemeinsamen „Meet & Greet“ am Fuße der Schanze. Die Turnierspiele finden dann am 08. und 09.06.2024 statt. Natürlich gibt es während der Veranstaltung ein buntes Rahmenprogramm und wie es sich für so ein Event gehört, eine Festveranstaltung mit DJ im VIP Zelt der Arena am Samstagabend. Dazu ist jeder recht herzlich eingeladen und willkommen.

Weitere Informationen zum diesjährigen Programm und die Highlights vom letzten Cup findet ihr unter: www.hv90-Cup.de

Teilnehmerfeld 2024:

HV Grüna Männer, SV04 Oberlosa Männer, HSV Weimar Männer, TSV Lichtentanne Männer, USG Chemnitz Männer, HV „Schwarz-Weiß“ Sohland Männer, THSG Oelsreuth Männer, HV90 KlingenthalMänner, HSG Langenhessen/Cr. Frauen, HV Grüna Frauen, HV „Schwarz-Weiß“ Sohland Frauen, TSV Lichtentanne Frauen, SG HSC Chemnitz Frauen, SV 04 OberlosaFrauen, HV90 Klingenthal I Frauen, HV90 Klingenthal II Frauen

