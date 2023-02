Das Who is Who der besten Implantologie Experten auf dem Implantologentag

Die DGI hat gerufen und die wichtigsten und besten Implantologie Experten Deutschlands haben sich auf dem 36. DGI-Kongress in Hamburg getroffen, und über die neusten Entwicklungen gesprochen.

Ludwigshafen, 13.02.2023 – Das Treffen der Implantologie Experten auf dem Implantologentag

Prof. Dr. Dhom ist Leiter des zahnmedizinischen Zentrums Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH im Raum Mannheim mit Standorten in Ludwigshafen, Worms und Frankenthal. In den Praxen von Prof. Dr. Günter Dhom machen Patienten die positive Erfahrung, einfühlsam und stets nach den neuesten zahnmedizinischen Erkenntnissen behandelt zu werden. Seit 1984 setzen die professionellen Teams in den zahnmedizinischen Zentren von Prof. Dr. Dhom alles daran, ihre Patienten stets auf höchstem Niveau, optimal zu behandeln.

Spezialisierung und Qualifizierung ist das Erfolgsrezept

An den drei Standorten Ludwigshafen, Frankenthal und Worms sind hochspezialisierte Teams, die aus 26 Zahnärztinnen und Zahnärzten und mehr als 120 weiteren Mitarbeitern bestehen, im Interesse der Zahngesundheit für ihre Patienten tätig. Sie nehmen sich für jedes individuelle Zahnproblem Zeit. Im zahnmedizinischen Zentrum Ludwigshafen sind Laserbehandlungen und 3D-DVT-Röntgenaufnahmen möglich. In der angeschlossenen Tagesklinik werden Vollnarkose-Eingriffe durchgeführt. Mit vielen Zahnmedizinern der Region besteht seit Jahren eine gute Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dhoms Zentren der Zahnmedizin.

Die wichtigsten Implantologie Spezialisten treffen sich auf dem DGI-Kongress

Prof. Dr. Günter Dhom ist Präsident a.D. und Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI). Der DGI-Kongress gilt deutschlandweit als die wichtigste Veranstaltung zum Thema Implantologie. Seit über 30 Jahren organisiert die DGI diese außergewöhnliche Konferenz, die weit über die Grenzen ihres Fachbereichs hinaus bekannt ist.

Der DGI-Kongress gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen zum Thema Implantologie in Deutschland. Um die internationale Ausrichtung dieses Treffens zu unterstreichen und gleichzeitig auch dem Wunsch der vielen international orientierten Hauptsponsoren gerecht zu werden, nämlich eine Zusammenarbeit und den Austausch mit Kollegen aus Übersee anzustreben, entschied man sich Ende 2020 für Japan als Austragungsort. Der DGI-Kongress fand im International Congress Center Tokyo (ICCT) statt.

Im Jahr 2021 ereignete sich eine ganz besondere Premiere: Der 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Implantologie war gleichzeitig der erste Implantologentag Deutschlands. Auch für das Jahr 2022 erstellte der DGI wieder ein spannendes und zeitgemäßes Programm, in dessen Mittelpunkt die biologische Grundlage der Implantologie steht. Damit gibt auch der diesjährige DGI-Kongress wieder zukunftsweisende Impulse für die weitere Entwicklung in der Implantologie.

Prof. Dhom und die DGI – enge Zusammenarbeit führender Implantologen

Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI) wartet auch außerhalb des Kongresses und des Implantologen Tages mit einem Weiterbildungsangebot auf, das weit über die Grenzen des Fachbereichs hinaus auf Anerkennung und Interesse stößt. Professor Dr. Günter Dhom gehört selbst zum Kreis der DGI-Dozenten und Fortbildungsreferenten.

Darüber hinaus ist Fortbildung und weitere Qualifizierung im Hause Prof. Dhom für alle Kollegen Bestandteil ihrer Arbeit. Die Zahnmedizin im Allgemeinen und die Implantologie im Besonderen nimmt seit Jahren eine stürmische Weiterentwicklung bei Behandlungsmethoden und Produktqualität und erlaubt heute Behandlungen von denen Zahnmediziner vor 10 oder 15 Jahren nur träumen konnten. Deshalb ist der fachliche Austausch auf dem jährlichen DGI-Kongress fester Bestandteil im Kalender.

Patienten der Praxen von Prof. Dhom profitieren von den neuesten fachspezifischen Kenntnissen, die der Implantologentag den Medizinern des Behandlungszentrums von Prof. Dhom vermittelt. Die Praxis Prof. Dhom zeichnet sich durch eine hohe Spezialisierung und jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Implantologie aus. Es ist nur folgerichtig, dass die Praxis Prof. Dhom seit beinahe genauso langer Zeit auch als Schwerpunkt- und Ausbildungspraxis für Implantologie bekannt ist.

