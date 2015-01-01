Das Zeitalter von GPT-5 ist da: Das ChatGPT Praxisbuch übersetzt KI für jedermann

Raus aus dem Spielzeug-Modus: Neue Auflage des KI-Bestsellers zeigt, wie ChatGPT 5 zum echten „Turbo-Knopf für den Tag“ wird

ChatGPT 5 ist da und sorgt für offene Münder: Agents, die selbstständig arbeiten, Thinking-Modelle, die mitdenken, und Deep Research, das in Minuten erledigt, wofür Menschen Stunden brauchen. Doch wie nutzt man das, ohne IT-Profi zu sein?

Die KI-Experten Oliver (Olli) Bock und Florian Knust liefern mit der neu überarbeiteten Auflage ihres „ChatGPT-Praxisbuchs“ (4,2 Sterne bei Amazon, hier der Link zum Buch) die erste praxisnahe Anleitung, die Einsteiger und Profis direkt in den produktiven Einsatz von GPT-5 bringt. Das Buch wurde von Grund auf aktualisiert, damit Leserinnen und Leser die Werkzeuge der nächsten KI-Generation sofort im Alltag nutzen können.

„Wenn du mit ChatGPT arbeitest, fühlt es sich an, als würdest du einen Turbo-Knopf für deinen Tag drücken“, erklärt Co-Autor Florian Knust, Digital-Stratege und KI-Experte. „Die meisten nutzen ChatGPT aber noch wie ein Mofa. Wir zeigen in der neuen Auflage die Formel-1-Funktionen. GPT-5 ist nicht nur ein Texter, es ist ein proaktiver Assistent, der mehrstufige Aufgaben selbstständig plant und ausführt.“

_Vom „Was ist das?“ zum „Wow, das geht!“_

Die Autoren übersetzen die komplexesten Neuerungen von ChatGPT 5 in sofort einsetzbare Praxisbeispiele – mit Klartext und einem Augenzwinkern. Statt Fachchinesisch bekommen Leserinnen und Leser handfeste Anleitungen, Checklisten und Schritt-für-Schritt-Workflows.

Die Highlights der neuen Auflage:

GPT-5-Modelle entschlüsselt: Der Unterschied zwischen _Instant_, _Thinking_ und _Pro_ – und welche Variante man für Text, Strategie, Analyse oder Kreativarbeit wählen sollte.

KI-Agenten (Agents) meistern: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man der KI komplexe Aufträge (z. B. Urlaubsplanung, Marktanalyse, Content-Strecken) übergibt, die sie dann eigenständig abarbeitet.

Deep Research nutzen: Wie GPT-5 in Minuten hunderte Online-Quellen scannt, Kernthesen herausfiltert und als strukturierten Bericht ausgibt – ideal für Fachartikel, Präsentationen und Entscheidungen.

Das P.R.O.M.P.T.+-System: Das bewährte Framework der Autoren wurde um das „+“ für Kontext erweitert – der entscheidende Hebel für professionelle Ergebnisse statt Zufallstreffer.

_“Der Punkt, an dem KI 200 % Mehrwert liefert“_

Das Autoren-Duo verbindet technische Expertise mit strategischer Business-Sicht. Oliver Bock hat eine der aktivsten deutschsprachigen KI-Communitys mit über 30.000 Mitgliedern aufgebaut. Florian Knust gestaltet als Produkt-Stratege den digitalen Wandel in Unternehmen und begleitet KMU dabei, KI sinnvoll in den Alltag zu bringen.

„CustomGPT ist der Punkt, an dem du merkst, dass KI wirklich 200 % Mehrwert liefert“, so Oliver Bock. „Statt jeden Prompt neu zu erfinden, baust du dir Assistenten, die genau so denken und handeln, wie du es brauchst. Wir zeigen, wie das geht – von Gehaltsverhandlung über Wohnraumgestaltung bis zur Erstellung von To-do-Listen.“

_Clevere KI statt Hype: Erfahrungen aus der Praxis_

Das Buch ist eng verzahnt mit den betrieblichen KI-Trainings der beiden Autoren und ihrer Weiterbildungsmarke Clever Mangos. Unternehmen aus dem Mittelstand nutzen die Formate, um Teams schnell und praxisnah fit für KI zu machen.

Teilnehmende berichten durchgängig von sehr positiven Erfahrungen: Die KI-Workshops und Trainings von Clever Mangos werden im Schnitt mit 4,3 von 5 Sternen bewertet – insbesondere gelobt werden Praxisnähe, Umsetzbarkeit im Alltag und der lockere, humorvolle Stil.

