DAS ZWEITE STANDBEIN IN DER KRISE: Selbständig werden

Ein neuer Ratgeber zeigt die Vorteile nebenbei selbständig zu werden. Kostenfrei herunterladen am 04.-06.04.2020 „Mehr Geld Zuhause verdienen“

Viele müssen Zuhause bleiben und trotzdem Geld verdienen. Kinder versorgen, Pflegedienste oder Haustiere sind häufige Gründe für Heimarbeit. Klassische Heimarbeit auf Stundenbasis ist vom Verdienst begrenzt. Wie lässt sich mehr verdienen?

Der Autor zeigt in „Mehr Geld Zuhause verdienen“ in einem Überblick verschiedene Einkommensarten und deren Vor- und Nachteile. Herausgestellt wird dann, welche Hebel eingesetzt werden können. Schnell wird klar, dass Handel die besten Chancen bietet, mehr Geld zu verdienen. Aber womit handeln?

Der Autor zeigt, dass jeder auch ohne eigenes Produkt Geld verdienen kann, ja noch nicht mal selbst einen Laden aufmachen muss, in dem er jeden Tag steht. Im Jahr 2020 ist onlinemarketing so einfach, dass jeder sich damit selbständig machen kann. Klar ist, man braucht Computer oder Smartphone, Begeisterung, Zeit und das richtige Produkt neben funktionierenden Strategien. Einige Strategien werden im Buch beschrieben, wertvolle Tipps gegeben um anfänglichen Frust zu überwinden. Neben Verkaufsstrategien werden Statistiken gegeben, welche Faktoren individuell und systematisch für Erfolg entscheidend sein können. Auch Tipps zu guten Produkten sind im Buch.

Im Ratgeber finden Leser kostenloses Bonusmaterial zur Entscheidungshilfe, welcher Weg für wen geeignet ist.

Kostenlos herunterladen kann man „Mehr Geld Zuhause verdienen“ am 04.-06.04.bei Amazon.

