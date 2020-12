Datametrex AI bringt neue Nexalogy-Technologie „SMART“

Toronto, Kanada, 16. Dezember 2020 – Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich, die Markteinführung der neuen Nexalogy-Technologie SMART, einer Technologie zur automatisierten Berichterstattung in den sozialen Medien, bekannt zu geben.

Wie bereits zuvor gemeldet, handelt es sich bei Nexalogys SMART um eine moderne proprietäre Künstliche Intelligenz-Technologie. SMART reduziert die menschliche Beteiligung an der Datenanalyse und Berichterstattung auf ein Minimum. Es verringert den Zeitaufwand für die Integration und Interpretation großer Datensätze sowie für die Erstellung von Berichten erheblich. Es ist nun vollumfänglich verfügbar.

Mit der KI-gestützten Technologie des automatisierten Reportings hebt SMART NexaIntelligence auf die nächste Stufe. Die neue Technologie punktet mit der raschen Generierung von Berichten mit allen Visualisierungen von NexaIntelligence und erweitert damit die Berichterstattungskapazitäten der Analysten. Personalressourcen sind normalerweise Mangelware. SMART integriert größere Datenmengen in kleinere, besser überschaubare Berichte und reduziert damit die Anzahl der zur Ermittlung von Inhalten erforderlichen Personenstunden erheblich.

Unsere Künstliche Intelligenz liest die Texte vorab, wählt Schlüsselwörter aus und fasst Themen rasch, zuverlässig und präzise zusammen. Die KI-Technologie erstellt auf der Grundlage unserer Algorithmen leistungsstarke Berichte und wählt automatisch die wichtigsten Originalbeiträge aus, die aufgenommen werden sollen – innerhalb von Minuten anstelle von Stunden. Analysten können Filter für die Daten festlegen, um automatische Berichte über Teilmengen der Daten zu erhalten, die auf bestimmte Zeiten, Institutionen, Social-Media-Nutzer oder Themen fokussiert sind. Das bedeutet, dass Trends in den sozialen Medien rascher und einfacher erfasst werden können und die Firmen damit immer am Ball bleiben.

Die Zeitplanungsfunktionalität von SMART ermöglicht es den Unternehmen, das Reporting passend zu den jeweiligen Zeitplänen oder als Reaktion auf auslösende Ereignisse in den Daten selbst zu strukturieren. Mit Künstlicher Intelligenz verfasste Berichte werden den Analysten in bequemen und leicht leserlichen Datenformaten wie WORD oder PDF übermittelt. Die Raw JSON-Outputs der Nexalogy-Programmierschnittstelle können auch in White-Label-Produkten verwendet werden.

Das KI-gestützte Reporting in den sozialen Medien und andere Formen von unstrukturierten Texten gewinnen in der Informationslandschaft zunehmend an Bedeutung und Tragweite. Der Bedarf an einem strategischen Reporting von Daten aus diesen Plattformen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, steigt rasant. Die Stärke von SMART besteht im Wesentlichen in seiner Fähigkeit, Diskussionen in sozialen Medien sowie unstrukturierte Texte aus eigenen Quellen zu analysieren und einen finanziellen Nutzen daraus zu ziehen. Durch die Überwindung von Informationsengpässen und Ressourcenbeschränkungen kann SMART die Entdeckung und Erkundung von Big Data auf eine neue Ebene bringen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Unsere Künstliche Intelligenz ist der Schlüssel zu einer effektiveren Recherche, sie wandelt Unbekanntes in Bekanntes um und aktiviert das verborgene Potenzial, das derzeit in den Big Data verloren geht. Nachdem Unternehmen und Verbraucher während der Pandemie vor allem über soziale Medien und unstrukturierte Inhalte miteinander in Kontakt treten, ist SMART aus unserer Sicht die ideale Hilfestellung für Kunden, um die in den aktuellen Vertikalen verborgenen Potenziale freizusetzen und Potenziale in neuen Vertikalen zu sondieren. In puncto Sicherheit unterstützen wir sie dabei, unbekannte Probleme zu entdecken und diese zu beheben, bevor sie sich zu großen Problemen auswachsen. Und in puncto Wachstum helfen wir Ihnen dabei, verborgene Potenziale zu entdecken und zu nutzen, erläutert Marshall Gunter, CEO von Datametrex AI.

Um nähere Informationen zu erhalten und Beispielberichte herunterzuladen, klicken Sie hier: nexalogy.com/product.

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com.

