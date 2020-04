Datametrex arbeitet bei Kampf gegen Fake News und Desinformation hinsichtlich Covid-19 und Coronavirus mit US-Regierungsbehörden zusammen

Toronto, 30. März 2020. Datametrex AI Limited (Datametrex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zurzeit mit verschiedenen Behörden der US-Regierung an der massenhaften Beteiligung der sozialen Medien hinsichtlich #coronavirus und #covid19 zusammenarbeitet. Wir werden mehr Details über unsere Arbeit bereitstellen, sobald sie abgeschlossen ist und von unseren Kunden zur öffentlichen Verbreitung freigegeben wurde.

Das Unternehmen möchte auf Anfrage der IIROC weitere Details zu dieser Pressemitteilung bereitstellen. Dieser erste Vertrag mit unseren Kunden ist ein Pilotprojekt im Wert von 25.000 US-Dollar. Er wurde am 12. März 2020 unterzeichnet und weist eine Laufzeit von einem Monat auf. Die Kunden setzten sich mit Datametrex in Verbindung, nachdem sie bei einer Präsentation der NATO-Arbeitsgruppe, die die Arbeit von Nexalogy über die Themen #fakenews und #disinformation bei den kanadischen Bundeswahlen hervorhob, Zeuge der Technologie geworden waren. Dieses Pilotprojekt stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, zumal es die natürliche Weiterentwicklung ist, um möglicherweise auf den US-Markt, insbesondere auf jenen der US-Regierung, zu expandieren.

Wir freuen uns, in dieser überaus wichtigen Frage mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten. Wir haben kürzlich die Arbeit für Democracy Labs über #disinformation in sozialen Medien hinsichtlich #covid19 und #coronavirus abgeschlossen und eine Beziehung zu Carnegie Mellon University IDeaS aufgebaut. Beide Meldungen trugen dazu bei, Nexalogy vor die Regierungsbehörden zu bringen, um diese aktuelle Möglichkeit in den USA zu nutzen. Das solide Fundament, das wir in den vergangenen Jahren mit unseren Kunden der kanadischen Regierung wie dem DRDC, dem kanadischen Militär und der NATO gelegt haben, hat Datametrex in die Lage versetzt, für die heutigen Herausforderungen im Bereich der sozialen Medien Lösungen in militärischer Qualität anzubieten, sagt Marshall Gunter, CEO von Datametrex AI.

Über Datametrex AI Limited

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen engagiert ist.

Weitere Informationen über Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält “ zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter oder Ausdrücke wie „können“, „werden“, „erwarten“, „wahrscheinlich“, „sollten“, „würden“, „planen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „potentiell“, „vorgeschlagen“, „schätzen“, „glauben“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Wörter, Ausdrücke und grammatikalische Variationen davon oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten können“ oder „werden“, oder durch Strategiediskussionen identifiziert werden.

Die Leser werden aufgefordert, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erstellt und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

