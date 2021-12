Datametrex sichert sich die Rechte zum Vertrieb des mobilen COVID-LAMP-PCR-Tests

Toronto, Kanada, den 13. Dezember 2021 – Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass es die Rechte zum Vertrieb des neuen 1POT Professional Device (das 1POT) und des 1copy COVID-19 MDx Kit Professional (das MDx-Kit) erworben hat.

Sowohl das 1POT als auch das MDx-Testkit liefern zusammen über die 1POT Professional App (die App) achtmal schneller ein genaues Ergebnis als ein herkömmlicher RT-PCR-Test. Sie ermöglichen schnelle und bequeme COVID-19-Tests an Orten wie Krankenhäusern, Kliniken und Schulen, an denen medizinisches Fachpersonal anwesend ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63149/PR-DM-11-22-2021MDxKitV.5_DE-KB_PRCOM.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63149/PR-DM-11-22-2021MDxKitV.5_DE-KB_PRCOM.002.png

Das Unternehmen freut sich über dieses neue, hochmoderne Testsystem, das uns neue Einnahmequellen eröffnet. Ein regulärer laborbasierter PCR-Test kann durch das MDx-Kit ersetzt werden, sagte Andrew Ryu, Chairman von Datametrex.

Da weltweit neue Mutationen des Virus auftauchen, einschließlich der hochansteckenden Omikron-Variante (B.1.1.529), ist das Management überzeugt, dass auch in der nahen Zukunft regelmäßige COVID-19-Tests für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen unerlässlich sein werden. Es ist jetzt die richtige Zeit für Datametrex und das MDx-Kit, um in Ihrer Umgebung COVID-19-Tests zugänglicher zu machen und die weitere Ausbreitung der globalen Pandemie effektiv zu verhindern, sagte Marshall Gunter, Chief Executive Officer von Datametrex.

Das MDx-Kit besitzt für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), der die 27 EU-Mitgliedstaaten, die 4 EFTA-Mitglieder sowie die Türkei und das Vereinigte Königreich umfasst, die CE-Kennzeichnung (CE).

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit sowie mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen.

Datametrex bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter – CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Darüber hinaus bergen diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen können, wobei einige dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass die Parteien erfolgreich verhandeln und eine endgültige Vereinbarung zu für beide Seiten annehmbaren Bedingungen abschließen oder die Transaktion in der hierin vorgesehenen Weise oder überhaupt abschließen werden; dass die Due-Diligence-Prüfung der Parteien zufriedenstellend sein wird; oder dass die Parteien alle erforderlichen Genehmigungen des Board of Directors, der Aktionäre, Dritter und/oder der Aufsichts- bzw. anderer Regierungsbehörden erhalten werden, wenn überhaupt. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemeldung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie im Hinblick auf das Eintreten zukünftiger, nicht vorhergesehener Ereignisse zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

