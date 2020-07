Datametrex unterzeichnet Kaufvertrag im Wert von 2,6 Millionen Dollar

TORONTO, 1. JULI 2020 — TORONTO, KANADA – Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma SeeS Solutions Inc. (SeeS) ein Kaufvertrag unterzeichnet wurde.

Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung wird SeeS die Technologien von Datametrex als automatisierte Betriebslösung für seine Unternehmensgroßkunden wie Samsung Electronics und Samsung SDI sowie zahlreiche Banken und Versicherungsgesellschaften verwenden; der Jahresumsatz beläuft sich auf rund 2,6 Millionen Dollar jährlich. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich am Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen, um das KI-Produktportfolio des Unternehmens weiter auszubauen und daraus eine entsprechende Wertschöpfung zu generieren.

Die Forschungs- und Analyseplattform von Datametrex ist so konzipiert, dass sie den Kunden dabei hilft, aus einer Unmenge von Datenmaterial nutzbare Erkenntnisse herauszufiltern. Die Plattform ist in der Lage, aus unstrukturierten Datenmengen, wie z.B. Social-Media-Posts, Pressemitteilungen oder anderen unstrukturierten Texten, gezielt nutzbare Inhalte zu erfassen und zu extrahieren. Als führender Anbieter von Forschungstechnologien und Beratungsleistungen im Social-Media-Sektor stellt das Unternehmen seinen Kunden unterschiedliche Strategien zur Verfügung, um von den modernen, effizienten und urheberrechtlich geschützten Social-Data-Mining- und Analysemethoden des Unternehmens entsprechend profitieren zu können.

Wir von Datametrex halten an unserer Strategie fest, über langfristige Kundenbeziehungen eine entsprechende Umsatzsteigerung aus der Softwarenutzung zu erzielen, meint Marshall Gunter, CEO von Datametrex. Wir arbeiten mit großer Sorgfalt im Hintergrund und sind begeistert, diese Partnerschaft endlich als weiteren Schritt auf unserem Erfolgsweg ankündigen zu können.

Unter dem Slogan The Best Solution for Your IT Business gibt SeeS seinen Kunden ein zukunftsorientiertes IT-Paradigma an die Hand und entwickelt sich so zu einem Marktführer für Automatisierungslösungen für die heimische IT-Branche und über die Expansion nach Übersee auch zu einem globalen Unternehmen. SeeS stellt für jedes betreute Unternehmen Expertengruppen und spezialisierte Fachkräfte zur Verfügung. Die Firma hat ein System geschaffen, das einen reibungslosen Geschäftsbetrieb ermöglicht und sich auf die Kernkompetenz von Experten in Spezialbereichen stützt. Die Lösung ist in drei Kategorien unterteilt: automatisierter Serverbetrieb, einfache und repetitive Aufgaben im Serverbetrieb und eine automatisierte Verarbeitung zur Vermeidung von menschlichen Fehlern.

Laut einer Studie mit dem Titel Contract Management Software Market – Global Forecast to 2024, die von Market and Markets im Oktober 2019 publiziert wurde, werden Klein- und Mittelbetriebe mit weniger als 1.000 Mitarbeitern in den nächsten vier Jahren die höchste jährliche Zuwachsrate bei Software-Implementierungen verzeichnen. Diese Zahl könnte in der aktuellen Phase, in der sich die Welt laufend an die Rahmenbedingung der COVID-19-Pandemie anpassen muss, noch viel höher ausfallen. Immer mehr Organisationen entscheiden sich spontan für den Einsatz von Big-Data-Analysemethoden, um ihre Risiken besser steuern zu können. In diesem Sinne ist es Datametrex ein Anliegen, interessierten Firmen mit seinen Technologien einen zusätzlichen Schutzmantel anzubieten.

Über SeeS Solution

SeeS Solution ist ein Anbieter von professionellen Managementlösungen für den automatisierten Serverbetrieb, der integrierte Lösungen für das Crontab-Job-Management, den automatisierten Chargenbetrieb und den automatisierten Systembetrieb entwickelt, um den Serverbetrieb effizienter zu gestalten. Nähere Informationen zu SeeS Solution finden Sie unter www.seessolution.co.kr

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen engagiert ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Betriebsziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien zu unterstützen. Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com

