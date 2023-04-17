  • Datavault AI kündigt für Freitag, den 15. Mai 2026, eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 an

    PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 vor Börsenbeginn am Freitag, den 15. Mai 2026, veröffentlichen wird.

    Im Anschluss an die Veröffentlichung wird Datavault AI am selben Tag um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast abhalten.

    Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

    – Datum: Freitag, 15. Mai 2026, um 8:30 Uhr ET
    – Einwahlnummer für Teilnehmer (USA): 1-877-709-8150
    – Einwahlnummer für Teilnehmer (international): 1-201-689-8354 — oder klicken Sie HIER für gebührenfreie Einwahlnummern für internationale Teilnehmer
    – Zugang zum Webcast: Hier klicken
    – Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI, und Brett Moyer, CFO, werden die Präsentation halten.

    Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Laufe des Tages im Bereich Investors/Presentations auf der Website von Datavault AI verfügbar sein: Hier klicken.

    Über Datavault AI Inc.

    Datavault AITM (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

    Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten bereitzustellen.

    Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ebenbild, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

    Ansprechpartner für Investoren
    Edward Barger
    VP, Investor Relations
    ebarger@dvlt.ai

    Mediensprecher
    Alan Wallace
    Head of Public Relations
    marketing@dvlt.ai

    QUELLE: Datavault AI Inc

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Datavault AI Inc
    Marketing
    One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 240
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    USA

    email : info@dvlt.ai

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