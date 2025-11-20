  • Daten statt Bauchgefühl: Messe Frankfurt und FREUNDE Messebau schließen Partnerschaft bei Besucheranalyse

    * Besucherinteraktion und Flächennutzung mit Analysesoftware Vispal objektiv messbar * DSGVO-konform ohne Speicherung von Bildmaterial * Vispal im Ausstellershop der Messe Frankfurt verfügbar

    BildSindelfingen, 20. November 2025. Online-Marketing liefert präzise Zahlen – Messeauftritte dagegen wurden bisher meist nach Gefühl bewertet. Die FREUNDE Messebau GmbH und die Messe Frankfurt gehen eine Partnerschaft zur datengestützten Auswertung von Messeständen ein, um diese Lücke bei der Erfolgskontrolle zu schließen. Die von FREUNDE Messebau in Deutschland entwickelte Besucheranalyse-Software Vispal macht sichtbar, welche Bereiche eines Messestandes tatsächlich Aufmerksamkeit erzeugen, wo Gespräche entstehen und welche Präsentationspunkte ungenutzt bleiben. Die Analyse basiert auf anonymisierten Bewegungs- und Verweilzeiten – ohne Speicherung von Bildmaterial und vollständig DSGVO-konform. Obwohl Ausgaben für Messeauftritte in vielen Branchen zu den größten Einzelposten im Marketing zählen können, fehlten bisher digitale Werkzeuge, die mit der Tiefe und Genauigkeit von Online-Kampagnen vergleichbar sind. Vispal schließt diese Lücke und bringt datenbasierte Erfolgskontrolle erstmals flächendeckend ein.

    „Messestände werden mit hohem Aufwand geplant, doch ihre tatsächliche Wirkung blieb bisher oft eine Frage des Bauchgefühls“, sagt Erik Maier, Geschäftsführer der FREUNDE Messebau GmbH. „Mit Vispal schaffen wir eine belastbare Grundlage für Entscheidungen – nachvollziehbar, datenschutzkonform und für alle Messetypen einsetzbar. Wir bringen damit eine Analysequalität ins Messewesen, wie sie aus dem digitalen Marketing längst bekannt ist.“

    Vispal ist ab sofort über den Ausstellershop der Messe Frankfurt buchbar und kommt bei der Formnext 2025 (18.-21. November 2025) offiziell zum Einsatz. Die Formnext gilt als zentrale Leitmesse für additive Fertigung und industrielle Produktion.

    Zentrale Vorteile für Aussteller

    * Aufmerksamkeit & Hotspots: Vispal zeigt, welche Standzonen Besucher tatsächlich anziehen – und welche kaum genutzt werden.
    * Interaktion & Gespräche: Die Analyse macht nachvollziehbar, wo Interaktion entsteht und wo Besucherstrom unverbunden vorbeifließt.
    * Fläche & Personal: Die Ergebnisse zeigen, welche Platzierungen, Präsentationspunkte und Einsatzzeiten die größte Wirkung erzeugen.

    Ein international tätiges Unternehmen im Fahrrad- und Outdoorbereich nutzte Vispal auf der Eurobike 2025, um zu verstehen, wie Besucher den Stand nutzten und welche Bereiche besondere Aufmerksamkeit erhielten. Die Auswertung lieferte erste Hinweise auf aufmerksamkeitsstarke Präsentationspunkte sowie weniger genutzte Zonen. Auf dieser Grundlage wurden Standführung und Flächennutzung für kommende Messeauftritte überprüft und weiterentwickelt.

    Für Buchungen von Vispal über den Ausstellershop gilt bis zum 31. März 2026 ein Einführungsnachlass in Höhe von 30 Prozent.

    Über FREUNDE Messebau GmbH

    Die FREUNDE Messebau GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Sindelfingen und realisiert seit dem Jahr 2000 individuelle Messestände für Kunden aus Industrie und Mittelstand in Deutschland und Europa. Das Leistungsportfolio umfasst Planung, Gestaltung und Umsetzung aus einer Hand. Mit Vispal bietet FREUNDE Messebau seit 2025 zudem datenschutzkonforme Besucheranalysen zur Bewertung von Standnutzung und Interaktionsmustern. Mehr Informationen: https://www.freunde-messebau.de/

