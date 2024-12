Datenbedarf braucht Energie, die Atomkraft steht im Fokus

Das neueste Technologieunternehmen, das auf die Kernenergie als Energiequelle zurückgreifen will, ist Meta.

Betreiber von Rechenzentren, so wie Facebook-Eigentümer Meta brauchen sichere Stromquellen, die rund um die Uhr verfügbar sind. Meta holt nun Angebote für bis zu vier Gigawatt Kernenergiekapazität in den USA bis Anfang der 2030er Jahre ein. Zu Meta gehören Facebook, WhatsApp und Instagram. Diese öffentliche Ausschreibung soll das Unternehmen mit Entwicklern von Kernenergie zusammenbringen. Denn um die Ziele in den Bereichen KI-Innovation und Nachhaltigkeit zu erreichen, ist sehr viel Energie nötig. Diese kann aus kleinen modularen Reaktoren oder auch größeren Kernreaktoren kommen. Der zukünftige Energiebedarf von Meta sowie eine umfassende Dekarbonisierung der Branche stehen dabei im Vordergrund. Laut Meta muss die Kernenergie, da sie in der Entwicklung lange dauert und auch kapitalintensiv ist, früh in Angriff genommen werden. Damit folgt Meta anderen Technologieunternehmen wie Google, Amazon und Microsoft. Der zukünftige Energiebedarf ist auch in Sachen künstlicher Intelligenz riesig. Und die Kernenergie liefert kohlenstofffreien Strom und dies zuverlässig Tag und Nacht.

Weltweit setzen immer mehr Regierungen auf Atomkraft. Jüngst hat das serbische Parlament das Verbot des Baus neuer Kernkraftwerke aufgehoben. Das Verbot stammte aus dem Jahr 1989. Hintergrund sind Energiesicherheit und der Übergang zu sauberen Energiequellen, ähnlich wie bei den Technologie-Giganten. Serbien handelt nun und hat bereits Experten mit einer technischen Vorstudie bezüglich der Nutzung von Kernenergie in Serbien beauftragt. Diese Entwicklung wird mit einem steigenden Uranbedarf einhergehen. Damit sind Urangesellschaften wie Cosa Resources oder IsoEnergy gefragt.

Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – befindet sich mit seinen Uranprojekten im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Aktuell hat das Unternehmen einen Übernahmevertrag bezüglich der Beteiligung an drei Uranexplorationsprojekten von Denison geschlossen. Diese liegen im östlichen Athabascabecken.

Ebenfalls hochwertige Uranprojekte besitzt IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – und zwar in den USA, Kanada und Australien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -).

