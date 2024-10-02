Datenpannen – Vorkommen, Merkmale, Meldepflichten und Präventionsstrategien

Warum 72 Stunden über Bußgeld oder Vertrauensverlust entscheiden können und welche Fehler besonders häufig passieren – dazu mehr in meinem aktuellen Fachbeitrag.

1. Einordnung: Was ist eine Datenpanne?

Eine Datenpanne (auch Datenschutzverletzung) liegt vor, wenn es zu einer Verletzung der Sicherheit personenbezogener Daten kommt. Nach Art. 4 Nr. 12 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umfasst dies:

* unbefugten Zugriff

* Offenlegung

* Verlust

* Veränderung

* Zerstörung personenbezogener Daten

Betroffen sein können Kundendaten, Mitarbeiterdaten, Gesundheitsdaten, Finanzdaten oder auch

interne Unternehmensinformationen mit Personenbezug.

2. Vorkommen – Wie häufig sind Datenpannen?

Datenpannen sind längst kein Ausnahmefall mehr. Ursachen sind häufig:

* Phishing-Angriffe

* Ransomware

* Fehlkonfigurationen von Cloud-Diensten

* Fehlversand von E-Mails

* Verlust von mobilen Geräten

* menschliche Fehlbedienung

Insbesondere Cyberangriffe nehmen stetig zu. Gleichzeitig entstehen viele Datenschutzverletzungen durch einfache organisatorische Fehler.

3. Hauptmerkmale typischer Datenpannen

Typischerweise weisen Datenpannen folgende Merkmale auf:

* Zugriff durch unbefugte Dritte

* Fehlende oder unzureichende Zugriffsbeschränkung

* Unverschlüsselte Datenübertragung

* Fehlende Zwei-Faktor-Authentifizierung

* Unklare interne Zuständigkeiten

Häufiges Praxisbeispiel

Ein Mitarbeiter versendet eine Excel-Liste mit Kundendaten versehentlich an einen falschen externen Empfänger.

Enthalten sind:

* Name

* Adresse

* Geburtsdatum

* Vertragsdaten

Hier liegt bereits eine meldepflichtige Datenschutzverletzung vor, da personenbezogene Daten unbefugt offengelegt wurden.

4. Was ist im Ernstfall zu tun?

1. Sofortmaßnahmen

* IT-Zugänge sperren

* betroffene Systeme isolieren

* Schadensausmaß prüfen

* Beweise sichern

2. Interne Bewertung

* Welche Daten sind betroffen?

* Wie sensibel sind diese?

* Wie viele Personen sind betroffen?

* Besteht ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen?

3. Meldepflicht

Nach Art. 33 DSGVO ist eine Datenpanne innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden, sofern ein Risiko für Betroffene besteht.

Bei hohem Risiko muss zusätzlich eine Benachrichtigung der Betroffenen erfolgen (Art. 34 DSGVO).

Zuständig ist in Deutschland beispielsweise der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) oder die jeweilige Landesdatenschutzbehörde.

5. Vorsorge – Wie lassen sich Datenpannen vermeiden?

Technische Maßnahmen

* Verschlüsselung sensibler Daten

* Multi-Faktor-Authentifizierung

* Regelmäßige Updates und Patchmanagement

* Netzwerksegmentierung

* Backup-Strategien (3-2-1-Regel)

Organisatorische Maßnahmen

* Schulungen für Mitarbeitende

* Klare Notfallprozesse

* Datenschutz-Folgenabschätzungen

* Regelmäßige Risikoanalysen

* Berechtigungskonzepte (Need-to-know-Prinzip)

Dokumentation

Ein strukturierter Incident-Response-Plan ist essenziell. Ebenso wichtig: vollständige Dokumentation gemäß Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

6. Strategischer Ansatz: Vom Reagieren zum Präventionsmanagement

Viele Unternehmen reagieren erst nach einem Vorfall. Nachhaltiger ist ein integrierter Ansatz:

Datenschutz + Informationssicherheit + Risikomanagement = Resilienz

Ein professionelles Datenschutzmanagementsystem (DSMS) reduziert nicht nur Bußgelder, sondern stärkt auch Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern.

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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Weiterlesen unter REVIDATA Neuigkeiten: https://www.revidata.de/185-unsere-mission-wir-sind-fuer-sie-vorbereitet

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