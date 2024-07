De.mem setzt auf strategische Akquisitionen für Wachstum

De.mem – als einer der führenden Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie – verfolgt eine zielgerichtete Akquisitionsstrategie, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine Marktpräsenz zu stärken. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mehrere strategische Übernahmen durchgeführt, um seine Produktpalette zu erweitern und neue Marktsegmente zu erschließen.

Die Akquisitionsstrategie

De.mem operiert in einem stark fragmentierten Sektor. Es existieren viele kleine Nischenanbieter, die auf lokaler Basis tätig sind. Was diesen Unternehmen fehlt, ist eine nationale Reichweite sowie ein Alles-aus-einer-Hand Angebot. De.mem nutzt diesen Umstand und übernimmt kleinere Betreiber. Die Umsätze der erworbenen Unternehmen werden dann durch Cross-Sell von hochmargigen wiederkehrenden Produkten und Dienstleistungen gesteigert.

Übernahme von Auswater

Ein herausragendes Beispiel für die Akquisitionsstrategie von De.mem ist die Übernahme der Firma Auswater. Auswater, ein australischer Anbieter von Wasseraufbereitungslösungen, ergänzt das bestehende Portfolio von De.mem ideal. Durch diese Akquisition konnte De.mem nicht nur seine Produktvielfalt erweitern, sondern auch neue Industriekunden gewinnen. Die Integration von Auswater brachte sofortige Umsatzsteigerungen und Synergien in den Bereichen Vertrieb und Service.

Akquisition von Border Pumpworks

Im April 2024 erwarb De.mem Border Pumpworks. Das Unternehmen ist ein etablierter australischer Pumpenlieferant, der seit über 30 Jahren etwa 300 Kilometer nordöstlich von Melbourne tätig ist. Die Haupteinnahmen erzielte Border Pumpworks bisher aus langjährigen Service- und Wartungsarbeiten sowie aus dem Verkauf von Pumpen, Filtern und Verbrauchsmaterialien.

Für De.mem war die Übernahme von Border Pumpworks besonders attraktiv, da sie stabile und wiederkehrende Einnahmen aus langfristigen Service- und Wartungsverträgen sowie dem Verkauf von Pumpen, Filtern und Verbrauchsmaterialien sicherte. Die Akquisition wurde für 400.000 AUD abgeschlossen, eine Investition, die ohne Fremdmittel finanziert wurde. Andreas Kröll, CEO von De.mem, betonte, dass die günstige Bewertung von Border Pumpworks und deren umfangreiches Portfolio die Entscheidung für die Übernahme erleichterten.

Synergieeffekte und Cross-Selling-Möglichkeiten

Die Übernahmen von Auswater und Border Pumpworks bieten De.mem zahlreiche Synergieeffekte. Insbesondere durch die Integration von Auswater erwartet De.mem ein zusätzliches jährliches EBITDA von etwa 450.000 AUD. Zudem entstehen durch die gut etablierten Kundenbeziehungen von Auswater und Border Pumpworks bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten, die das Wachstum von De.mem weiter fördern werden.

Zukunftsaussichten

De.mem plant, seine Akquisitionsstrategie fortzusetzen, um seine Marktposition weiter zu stärken. Seit 2019 hat das Unternehmen vier Übernahmen (Auswater und Bordr Pumpworks nicht eingerechnet) erfolgreich abgeschlossen, die jeweils zu erheblichen Umsatzsteigerungen führten. Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 63 Prozent bei den zuvor getätigten 4 Akquisitionen zeigt sich die Wirksamkeit der Strategie. Kröll betont, dass De.mem weiterhin nach attraktiven Übernahmekandidaten im fragmentierten australischen Markt Ausschau halten wird, um innovative Membrantechnologien in etablierte Kundenbeziehungen zu integrieren und somit weiteres Wachstum zu generieren.

Durch diese gezielten Übernahmen positioniert sich De.mem als starker Akteur im Bereich der Wasseraufbereitungstechnologie, der kontinuierlich seine Marktanteile ausbaut und seine technologische Kompetenz erweitert.

———-

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

www.demembranes.com

Land: Australien

