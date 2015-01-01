  • Debifi kündigt neues Feature-Release für institutionelle Kreditnehmer an

    Debifi führt neue Funktionen für institutionelle Nutzer ein – entwickelt auf Basis von Marktvolatilität und Kundenfeedback. Mehr Effizienz, mehr Flexibilität im Risikomanagement, optimierte Abläufe.

    BildLugano, Februar 2026 – Debifi, eine Non-Custodial-Plattform für besicherte Kredite mit institutioneller Liquidität, präsentiert ein umfassendes Feature-Update für seine Nutzer. Unter dem Claim „Own your money“ stärkt das Unternehmen die Kontrolle der Nutzer über ihre Sicherheiten und erhöht die Flexibilität bei der Verwaltung bestehender Verträge.

    Das Update reagiert auf volatile Marktbedingungen und auf Rückmeldungen der Nutzerbasis. Mit der Einführung neuer Funktionen sollen Abläufe effizienter gestaltet und die Anpassung an individuelle Risikoprofile erleichtert werden.

    Kernfunktionen des Tech Release:

    Angepasste Gebührenstruktur: Debifi hat die Gebühren für die Aufnahme von Krediten auf Basis des aktuellen Nutzerfeedbacks überarbeitet und stärker an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die detaillierte Darstellung der Gebühren ist in den FAQ auf der Website verfügbar: debifi.com/faq

    Speicherung von Adressen: Nutzer können künftig ihre Adressen speichern und für zukünftige Transaktionen wiederverwenden. Dies verkürzt administrative Abläufe erheblich, insbesondere bei Rückzahlungen oder Freigaben von Sicherheiten.

    Flexible Entnahme überschüssiger Sicherheiten: Kreditnehmer haben die Möglichkeit, zuvor hinterlegte Sicherheiten nach Bedarf wieder zu entnehmen. Dies erlaubt eine effizientere Nutzung der Mittel, wenn Sicherheiten an Wert gewinnen.

    Verzögerung von Liquidationen: Bei neuen Angeboten können Kreditgeber optional eine Verzögerung von Liquidationen definieren. Kreditnehmer erhalten so ein zusätzliches Zeitfenster, um Sicherheiten anzupassen und Liquidationen zu vermeiden – insbesondere in Zeiten hoher Volatilität.

    Das Feature-Release wird im Februar 2026 ausgerollt und steht auf der Plattform allen Nutzern für neue Verträge zur Verfügung.

    Mit diesen Neuerungen verfolgt Debifi das Ziel, Prozesse transparenter zu gestalten, Reaktionszeiten zu verkürzen und institutionelle Nutzer bei der Verwaltung ihrer Sicherheiten optimal zu unterstützen.

    Über Debifi:
    Debifi ist eine Non-Custodial-Plattform für besicherte Kredite, die institutionelle Liquidität bereitstellt. Unter dem Motto „Own your money“ ermöglicht Debifi professionelle Kreditlösungen, bei denen die Kontrolle über die eigenen Mittel jederzeit gewahrt bleibt. Mehr unter: debifi.com

    Debifi ist eine Non-Custodial-Plattform für besicherte Kredite und bietet institutionelle Liquidität auf professionellem Niveau. Unter dem Leitmotiv „Own your money“ ermöglicht Debifi Nutzern, ihre Mittel jederzeit selbst zu kontrollieren, während sie strukturierte Kreditlösungen nutzen können. Die Plattform kombiniert Effizienz, Sicherheit und Flexibilität und richtet sich maßgeblich an institutionelle Marktteilnehmer, die Wert auf transparente Prozesse und risikoadaptierte Vertragsgestaltung legen.

