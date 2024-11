dee jay RUFUS – Forever Christmas, der neue Weihnachtshit

Die Weihnachtszeit kommt englisch daher

„Es ist wie Weihnachten für mich! Irgendwie fühle ich mich wie ein kleiner Junge, der gerade sein Lieblingsspielzeug bekommen hat. In meinem Fall, als absoluter Weihnachtsliebhaber, ist es, dass ich mir einen langersehnten Wunsch nun mit meinem ersten dee jay RUFUS Christmas-Song erfüllt habe. Mehr noch, denn ich durfte all die Glöckchen, Rasseln, Schellen und Bells verwenden, die einfach zu einem weihnachtlichen Song gehören. Nicht genug damit, denn jetzt zum Fest konnte ich mir meinen lang gehegten Jugendtraum mit dem nun zu hörenden 6-köpfigen Streichorchester verwirklichen. Die Streicherpassagen sind im Wechsel mit Klavier- und dem Nylonseitengitarren-Spiel, was diesem Christmas-Song eine besondere Melancholie verleiht. Augen zu !! … und hören … es ist Weihnachten vom ersten Ton an mit „Forever Christmas“, so dee jay RUFUS alias Jürgen Kerber.

Beginnend mit den ersten Glöckchen-Tönen wird man regelrecht ins Weihnachtswunderland gebeamt. „Forever Christmas“ enthält alle Zutaten, die zu einem gefühlvollen Weihnachtssong gehören, wie z.B. leichte sphärische Klangelemente gepaart mit festlichen Chorpassagen. Das Besondere ist, dass das rhythmische Arrangement sofort zum Tanzen animiert. „Forever Christmas“ in unseren Träumen und „Forever Christmas“ in all unseren Herzen, das ist die eigentliche Botschaft des Songs von dee jay RUFUS. Irgendwie vermittelt der Song friedvolle Minuten des Zuhörens und des vom Alltag Loslassens. „Forever Christmas“ ist natürlich verbunden mit den besten Wünschen.

Für das dee jay RUFUS Team um Jürgen Kerber und Robert Meister geht es ab Januar 2025 intensiv ans 3te Album. Die ersten beiden Alben „My golden Tapes“ und das aktuelle „music MOMENTS“ wurden jeweils als bestes Album in 2021 zum 39. und in 2023 zum 41. Deutscher Rock & Pop Preis in der Kategorie „Bestes Instrumentalalbum“ ausgezeichnet. Genau das ist auch die Motivation für das nun 3te dee jay RUFUS Album, auf dem natürlich „Forever Christmas“ sein wird.

ISRC-Nr.

DE-F28-24-400-01 / 3:03

Music by Jo Schreiber, Josef Wein, Chris Odien

Lyrics by Jürgen Kerber

Arranged by Robert Meister

Publishing by JAY KAY Music

Keyboards by Robin Masters & Jo Schreiber

Guitars by Hektor Zamora & Harald Wesely

Piano by Chris Odien & Robert Meister

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Concert string orchestra with Jürgen Wolter,

Bernhard Scheidt, Ivette Schreiner, Karl Stein,

Heinz Mederer and Thomas Hemkemeier

Recording, new mixing and mastering 2024

by Robert Meister & dee jay RUFUS

Studio work in the TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr. 14400

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Music

