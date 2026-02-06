Deep Sea Minerals Corp. ernennt Mark Handin zum strategischen Berater

Vancouver, BC, 17. Februar 2026 – Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass Herr Mark Handin zum strategischen Berater des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Handin ist ein international renommierter Wirtschaftsexperte mit über 27 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Offshore-Seeverkehr, Transport und Ölfelddienstleistungen und aktuell President bei der Firma Patriot Maritime. Unter der Führung von Herrn Handin verwaltet Patriot Maritime eine Flotte von 23 Schiffen, die für wichtige Kunden der US-Regierung, wie etwa das Military Sealift Command (MSC) und die Maritime Administration (MARAD), im Einsatz sind. Der Verantwortungsbereich erstreckt sich über Betriebsführung, Sicherheit, Compliance, Kundenbeziehungen sowie die gesamte Gewinn- und Verlustrechnung. Zuvor war Herr Handin als Chief Operating Officer bei Maersk Supply Service tätig und leitete dort die globalen Offshore-Aktivitäten, unter anderem Unterwasserprojekte sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Tiefseebergbau.

In seiner Funktion als strategischer Berater wird Herr Handin das Führungsteam des Unternehmens mit strategischen Beratungsleistungen auf höchstem Niveau unterstützen und dabei auf seine umfassenden Kenntnisse in den Bereichen globale maritime Operationen, Offshore-Energieentwicklung, Regierungs- und Verteidigungsaufträge, Joint-Venture-Strukturierung, regulatorische Compliance sowie die Umsetzung von Großprojekten in mehreren internationalen Jurisdiktionen zurückgreifen. Mit seinem Know-how wird Herr Handin das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Explorations- und Erschließungsprogramme und der Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus der gesamten Branche begleiten.

Wir begrüßen Mark Handin ganz herzlich als strategischen Berater in unserem Team, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Mark verfügt über Qualifikationen und Erfahrungen, die für das Unternehmen in dieser Phase der Transformation des Sektors für kritische Mineralien von größter Bedeutung sind.

Herr Handins Bestellung hat einen reinen Beratungscharakter. Er wird im Unternehmen keine Funktion als Führungskraft oder Direktor bekleiden.

Gemäß den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Aktienoptionsplans und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Regulierungsbehörde hat das Unternehmen Herrn Handin in Verbindung mit seiner Bestellung zum strategischen Berater des Unternehmens 75.000 Aktienoptionen (die Optionen) zugeteilt. Jede Option kann innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Zeitpunkt der Zuteilung ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) eingetauscht werden, und zwar zu einem Ausübungspreis, der dem Marktpreis der Aktien am Tag der Zuteilung entspricht. Voraussetzung hierfür ist, dass Herr Handin dem Unternehmen weiterhin seine Dienste zur Verfügung stellt.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

James A. Deckelman

Chief Executive Officer

Tel.: 1-281-467-1279

E-Mail: info@deepseamineralscorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralvorkommen enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

