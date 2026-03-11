Deep Sea Minerals Corp. nimmt zur Transaktion zwischen American Ocean Minerals und Odyssey Marine Exploration Stellung

Vancouver, BC, 21. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – hat sich heute zu dem vor kurzem bekannt gegebenen Geschäftszusammenschluss zwischen der American Ocean Minerals Corporation (AOMC) und der Odyssey Marine Exploration, Inc. (NASDAQ: OMEX) (Odyssey) geäußert und auf dessen Bedeutung für die weitere Entwicklung des Tiefseebergbausektors hingewiesen.

Deep Sea Minerals Corp. ist der Ansicht, dass diese Transaktion einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Tiefseebergbausektors darstellt, weil damit das Portfolio und die Stärke von AOMC als Kapitalgeber mit der betrieblichen Erfahrung und der Börsenhandelsplattform von Odyssey vereint werden. Die Transaktion wird zudem durch umfangreiche Kapitalbildungsinitiativen unterstützt, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Erschließung von Mineralvorkommen auf dem Meeresgrund und deren Bedeutung für die Sicherung der Lieferketten für kritische Mineralien unterstreicht.

Die Transaktion zwischen AOMC und Odyssey ist ein starkes Signal dafür, dass der Sektor in eine neue Konsolidierungs- und Institutionalisierungsphase eintritt, sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Wir beobachten eine zunehmende Annäherung zwischen Kapitalmärkten, Fachkompetenzen und den Rahmenbedingungen für eine verantwortungsbewusste Erschließung, die für das weitere Wachstum der Branche von entscheidender Bedeutung sein wird.

Deep Sea Minerals Corp. hebt zudem die positiven Aspekte für eine Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresgrund unter Anwendung verantwortungsvoller und umweltbewusster Methoden hervor. Größere, kapitalkräftigere Unternehmen sind zunehmend besser in der Lage, in die Umweltüberwachung, Technologien zur Schadensminderung und eine transparente Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden zu investieren.

Deep Sea Minerals Corp. betrachtet diese Transaktion als richtungsweisend für die zunehmende Dynamik innerhalb des Sektors. Immer mehr Firmen streben strategische Zusammenschlüsse an, um ihre Kompetenzen zu bündeln, bessere Chancen am Kapitalmarkt zu haben und die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden zu stärken. Deep Sea Minerals Corp. wird auch weiterhin alles dafür tun, um ein verantwortungsbewusstes Wachstum der Tiefseebergbaubranche durch Innovation, Kooperation und Einhaltung der strengsten Umwelt- und Governance-Standards zu fördern.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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James A. Deckelman

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