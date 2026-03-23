Deep Sea Minerals Corp. reicht Registrierungserklärung per Formular F-10 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ein und wird zu einem berichtspflichtigen Unternehmen nach US-Vorschriften

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresgrund spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Mineralien in der Tiefsee legt – freut sich, die Einreichung einer Registrierungserklärung per Formular F-10 (die Registrierungserklärung) bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) bekannt zu geben.

Die Registrierungserklärung wurde im Rahmen des zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten eingerichteten Offenlegungssystems (MJDS) in Verbindung mit dem vom Unternehmen zuvor veröffentlichten 50-Mio.-CAD-Basisprospekt in Kurzform eingereicht. Das MJDS ermöglicht es qualifizierten kanadischen Emittenten, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren, indem sie Offenlegungsdokumente verwenden, die im Wesentlichen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erstellt wurden.

Im Zusammenhang mit der Registrierungserklärung hat das Unternehmen seine auditierten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024 sowie den dazugehörigen Lagebericht (MD&A) neuerlich eingereicht. Die neu eingereichten Jahresabschlüsse wurden von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungskanzlei geprüft, die beim Public Company Accounting Oversight Board (USA) registriert ist. Dies entspricht den Anforderungen des US-amerikanischen Wertpapierrechts gemäß Abschnitt 102 des Sarbanes-Oxley Act von 2002. Die Jahresabschlüsse wurden zudem auf den neuesten Stand gebracht, um dem am 26. Mai 2026 durchgeführten Aktiensplit im Verhältnis 2:1 rückwirkend Rechnung zu tragen. Die Offenlegung zu den nachfolgenden Ereignissen wurde bis einschließlich 30. Juli 2026 aktualisiert. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die zuvor ausgewiesenen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Nettoverluste oder Cashflows für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2025 und 2024.

Mit Wirksamwerden der Registrierungserklärung unterliegt das Unternehmen als ausländischer privater Emittent bestimmten fortlaufenden Berichtspflichten gemäß dem United States Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung.

Im Rahmen dieser Pressemitteilung werden keine Wertpapiere angeboten oder verkauft. Jedes zukünftige Angebot im Rahmen der Registrierungserklärung und des kanadischen Basisprospekts des Unternehmens unterliegt einem Prospektnachtrag, der die spezifischen Angebotsbedingungen enthält.

Die Registrierungserklärung ist über das elektronische Datenerfassungs-, Analyse- und Abrufsystem der SEC (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System, allgemein bekannt als EDGAR) abrufbar. Der kanadische Basisprospekt des Unternehmens und die dazugehörigen Unterlagen sind im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar. Kopien können außerdem direkt vom Unternehmen über folgende Adresse angefordert werden: Suite 1600 – 409 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1T2, z. H. Chief Financial Officer Steven Nguyen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren dar. Das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren bzw. die Annahme von Kaufangeboten sind in Jurisdiktionen, in denen ein solches Verkaufsangebot, Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren ohne eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion oder eine entsprechende Ausnahmeregelung rechtswidrig wäre, verboten. Alle Angebote, Aufforderungen zur Abgabe von Kaufangeboten oder Veräußerungen von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen bzw. den geltenden Gesetzen in der jeweiligen Jurisdiktion, in dem solche Wertpapiere in den Verkauf gelangen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie könnte, dürfte, wird, erwarten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, planen, anzeigen, anstreben, glauben, vorhersagen oder wahrscheinlich bzw. durch die negativen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifizieren, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Plänen, Zielen und Strategien des Unternehmens, zu den potenziellen Vorteilen sowie zur wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit der Tiefsee-Mineralienexploration und -erschließung sowie zu allen Risiken und Ungewissheiten, die üblicherweise mit solchen Vorhaben verbunden sind.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere derzeitigen Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Informationen sollten aktuelle und potenzielle Aktionäre insbesondere verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die vorgenannten Risiken sowie die Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren dargelegt sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten oder ein uns derzeit nicht bekanntes Risiko eintreten oder sollten sich die darunterliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind. Dementsprechend werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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