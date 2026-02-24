Deep Sea Minerals reicht Angebot im Rahmen der auf kritische Minerale ausgerichteten Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium ein

Vancouver, BC, 20. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Angebot im Rahmen einer Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium (das DIBC) eingereicht hat, um die langfristige Versorgung der Vereinigten Staaten mit kritischen Mineralen mit Schwerpunkt Nickel (Ni) und einer entsprechenden Verarbeitungsanlage zu gewährleisten.

Im Februar 2026 veröffentlichte das DIBC eine neue Ausschreibung (Request for Project Proposal, RPP), die sich auf strategische kritische Minerale konzentrierte. Das US-Kriegsministerium (Department of War, DoW) hat der Identifizierung von Lieferkettenalternativen für Minerale Priorität eingeräumt, die für das Verteidigungswesen von kritischer Bedeutung sind, da sie in der Herstellung von Flugzeugen, Raketen, Halbleitern und anderen Verteidigungstechnologien eingesetzt werden.

Das DIBC wird von Advanced Technology International (ATI) im Auftrag des US-Kriegsministeriums verwaltet. Ziel des DIBC ist es, die Rüstungsindustrie in den USA zu erweitern und zu diversifizieren, privatwirtschaftlichen Unternehmen die Zusammenarbeit mit der US-Regierung zu ermöglichen, Finanzierungen ohne Verwässerungseffekt für wichtige Auftragnehmer bereitzustellen und der US-Regierung Zugang zu kommerziellen Lösungen für Verteidigungsanforderungen zu geben.

Kritische Metalle werden für die Rüstungsindustrie der USA als wesentlich erachtet und die US-Regierung verfolgt strategische Planungen, Initiativen und Fördermaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu entsprechenden Ressourcen sowie zu inländischen Produktionskapazitäten und Lieferketten hat.

Es ist uns eine Freude, die auf strategische kritische Minerale ausgerichteten DIBC-Initiativen zu unterstützen und mit dem DoW zusammenzuarbeiten, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp.

Deep Sea Minerals Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Tiefsee-Mineralressourcen, die für neue Technologien unerlässlich sind, darunter Materialien für Batterien, Elektronik und Verteidigung. Durch technologische Innovationen und strenge Umweltstandards will das Unternehmen zu widerstandsfähigen und nachhaltigen Lieferketten für kritische Minerale beitragen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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James A. Deckelman

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