DeepMarkit gibt die Einführung seiner neuen Unternehmenswebsite bekannt

Aktualisierte Investorenpräsentation steht auf der neuen Website zum Download bereit

Calgary, Kanada – 14. April 2022 – DeepMarkit Corp., (DeepMarkit oder das Unternehmen) (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FWB: DEP), ein Unternehmen, das sich auf die Demokratisierung des Zugangs zum Markt für freiwilligen Emissionsausgleich durch die Ausgabe von Zertifikaten in nicht-fungible Token (NFTs) konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es seine neue Unternehmenswebsite unter www.deepmarkit.com (die neue Website) lanciert hat. Die neue Website bietet aktualisierte Inhalte zum Unternehmen, u. a. mit Informationen über seine Geschichte, sein Geschäftsmodell und die Plattform MintCarbon.io; außerdem eine Einführung in die Kohlenstoffmärkte sowie eine Sammlung aktueller Pressemitteilungen, Informationen für Investoren, Links zu Aktienkursen und andere Ressourcen. Besucher der neuen Website können sich auch in die Mailingliste von DeepMarkit eintragen, um Updates direkt vom Unternehmen zu erhalten.

Darüber hinaus hat DeepMarkit seine Investorenpräsentation (die aktualisierte Investorenpräsentation) erheblich aktualisiert und auf der neuen Website zum Download bereitgestellt. Die aktualisierte Investorenpräsentation enthält wichtige Informationen über das Unternehmen in Bezug auf seine Wettbewerbsstrategie, die Plattform MintCarbon.io, seine jüngsten Ankündigungen und Informationen über die steigende Nachfrage nach freiwilligen Zertifikaten als neue Anlageklasse für die Privatanleger von heute.

Die neue Website macht deutlich, dass DeepMarkit daran arbeitet, bei der Umstellung der Kohlenstoffmärkte auf die digitale Wirtschaft eine führende Rolle zu übernehmen. Aktuelle und potenzielle Investoren sowie andere Kunden und Stakeholder können nun ein besseres Verständnis von DeepMarkit, seiner Strategie, der Größe und dem Potenzial seines Zielmarktes sowie seines Produkt- und Dienstleistungsangebots gewinnen. Wir freuen uns darauf, unseren Teil dazu beizutragen, um die Liquidität in den stark wachsenden Bereichen freiwilliger Emissionszertifikate zu erhöhen und unsere eigenen Lösungen mithilfe dieser wichtigen Instrumente und Materialien zu präsentieren, so Ranjeet Sundher, Interim CEO von DeepMarkit.

Über DEEPMARKIT

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol MKT gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. (FCC) ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche die Prägung von Emissionszertifikaten in NFTs (gemäß Standard ERC-1155) oder anderen sicheren Token (gemäß Standard ERC-20) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform in naher Zukunft.

Im Namen von:

DEEPMARKIT CORP.

Ranjeet Sundher

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

Twitter: @DeepMarkit

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich Aussagen zu den Geschäfts- und Unternehmensplänen des Unternehmens. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DeepMarkit liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und DeepMarkit übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben.

QUELLE: DEEPMARKIT CORP.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

