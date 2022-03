Defence nimmt Peer-Review-Veröffentlichung seiner präklinischen Daten über AccuVAC-D001L in der Zeitschrift Cell Reports Medicine vor

Vancouver, British Columbia, den 28. Februar 2022 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein präklinisches Biotechnologieunternehmen, das verschiedene Immunonkologie-Produkte entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung seiner ersten Peer-Review-Studie über die Wirksamkeit von AccuVAC-D001L bekanntzugeben. AccuVAC-D001L ist eines der auf dendritischen Zellen (DC) basierten Impfstoffprodukte von Defence zur Behandlung etablierter T-Zellen-Lymphome, das unter Einsatz der von Defence patentierten AccumTM-Technologien entwickelt wurde. Diese Studie wurde in der renommierten Zeitschrift Cell Reports Medicine veröffentlicht und trägt den Titel Promoting antigen escape from dendritic cell endosomes potentiates anti-tumoral immunity. Auf diese Studie kann direkt unter folgender Adresse zugegriffen werden: doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100534. Eine deutsche Übersetzung zu Informationszwecken ist unter defencetherapeutics.com/wp-content/uploads/2022/02/Bikorimana-et-al-CRM-Final-CR-MEDICINE-D-21-00254R1-de.pdf verfügbar.

Derzeit befindet sich nur ein von der FDA zugelassener DC-Impfstoff auf dem Markt, der zur Behandlung von Prostatakrebs bestimmt ist. Jedoch erzielte der Impfstoff nicht die erhoffte klinische Wirkung infolge größerer Hindernisse in Zusammenhang mit der Antigenpräsention von dendritischen Zellen (DCs) gegenüber den antwortenden T-Zellen. Hier erweist sich die AccumTM-Technologie als wichtiger Vorteil, da sie es ermöglicht, den Hauptfeind jedes Antigens, nämlich das Einschließen in das Endosom (Endosomal Entrapment), zu umgehen.

Die Studie, die vom VP Research and Development bei Defence, Herrn Dr. Rafei, geleitet wurde, bietet neue Erkenntnisse, wie die Antigene beim Einsatz von Accum den DC-Endosomen entkommen, was zu einer effizienten Prozessierung durch den proteasomalen Komplex führt. Die T-Zellen werden dadurch wirksam aktiviert, was eine starke Kontrolle von etablierten Tumoren oder in einigen Fällen gar zu ihrer vollständigen Regression zur Folge hat. Eine detailliertere Analyse der behandelten Tumore zeigte eine Reaktivierung des Immunsystems innerhalb der Tumormikroumgebung, was den Einsatz von wirksamen Effektorzellen wie CD8-Lymphozyten, NK-Zellen sowie endogenen DCs auslöste. Die letztgenannte Population ist von besonderer Bedeutung, da sie die antitumorale Antwort durch die Beteiligung am Einfangen und an der Präsentation zusätzlicher tumorderivierter Antigene weiter verstärken kann.

Im Vergleich mit dem bestehenden Standard-DC-Impfstoff wirkte sich der intratumorale Transport von AccuVAC-D001L auf die Tumormikroumgebung aus, wodurch zytotoxische T-Lymphozyten zu Lasten der regulatorischen T-Zellen gestärkt wurden. Diese präklinischen Ergebnisse stellen einen großen Fortschritt im Bereich der DC-Impfung dar und können den Impuls dafür geben, frühere DC-Impfstoffe mit nicht ausreichender klinischer Wirksamkeit erneut zu testen.

Die wichtigsten Punkte der AccuVAC-D001L-Studie sind:

– Der Einsatz von Antigenen in Verbindung mit Accum verstärkt die Prozessierung und Präsentation von immunogenen Peptiden.

– Der Transport von AccuVAC-D001L löst starke Reaktionen der Effektor-T-Zellen aus.

– Die Impfung unter Einsatz von AccuVAC-D001L kontrolliert festgestellte Lymphome.

– Der Impfstoff unterstützt tumorinfiltrierende Lymphozyten und verstärkt die CD8/Treg-Ratio.

Diese Peer-Review-Veröffentlichung in einer renommierten Zeitschrift stellt eine wichtige Validierung unseres ersten DC-Impfstoffkandidaten dar und zeigt die Vorteile des Einsatzes unserer AccumTM-Antigenformulierung zur Verstärkung der antitumoralen Antwort auf die DC-basierte Impfung, erklärte Herr Plouffe, CEO von Defence Therapeutics.

Zusammenfassend wird AccuVAC-D001L vom wissenschaftlichen Team von Defence entwickelt und zielt darauf ab, die meisten Nachteile DC-basierter Impfstoffe durch die Verwendung der AccumTM-Technologieplattform zu überwinden. Die ausgelöste dauerhafte und starke Gedächtnisantwort sowie das festgestellte günstige Sicherheitsprofil positionieren diese DC-Impfplattform als Ausgangsbasis für künftige Strategien für Krebsimpfungen. Der Einsatz der Accum-Antigenformulierungen bietet einen vielseitig verwendbaren Rahmen für eine breite Palette weiterer DC-basierter Impfstoffe zur Bekämpfung zahlreicher Krebsindikationen. AccuVAC-D001L wird derzeit in einer Reinraumanlage zur Vorbereitung für die Melanom-Phase-I-Studie produziert, deren Beginn für das vierte Quartal 2022 vorgesehen ist.

