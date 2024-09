Defence stellt Unternehmensupdate bereit und arrangiert Finanzierung

Vancouver, BC, Kanada, 27. September 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das Radiopharmazeutika und neuartige Immunonkologie-Impfstoffe und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich ein Unternehmensupdate und eine Finanzierung bekannt zu geben.

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass Sebastien Plouffe, Gründer und Direktor von Defence, mit sofortiger Wirkung wieder als Chief Executive Officer tätig wird. Herr Plouffe unterstützt diese für das Unternehmen wichtige Phase, um an der effizienten Weiterentwicklung der Programme, der Verhandlung potenzieller Geschäftsabschlüsse und der Sicherung von Finanzmitteln für das Unternehmen mitzuwirken. Herr Kwin Grauer, der während der Abwesenheit von Herrn Plouffe als Interim-CEO tätig war, verlässt seine Rolle und das Board of Directors. Das Unternehmen dankt Herrn Grauer für sein Engagement und seine Bemühungen um das Wachstum von Defence.

Das Unternehmen möchte außerdem zwei neue Nominierungen für sein Board of Directors bekannt geben: Dr. Philippe Lefrançois und Herr Arnab De als Ersatz für Dr. Moutih Rafei, der vom Board of Directors zurücktritt, aber weiterhin CSO bleibt, bzw. Herrn Joseph Meagher, der aus dem Board of Directors zurücktritt, aber während der Übergangsphase zum neuen CFO Herrn Arnab De weiterhin als CFO fungiert. Das Unternehmen dankt Dr. Rafei und Herrn Meagher für ihre wertvollen Beiträge zum Board of Directors.

Dr. Philippe Lefrançois ist Director of Research in der Abteilung für Dermatologie an der McGill University. Er ist Assistenzprofessor für Medizin, Pharmakologie und Therapeutik und für Chirurgie. Er ist Vollzeit-Dermatologe am Jewish General Hospital, wo er aktiv an multidisziplinären Hautkrebskliniken und Tumorboards beteiligt ist. Er ist ein Prüfer am Lady Davis Institute, wo er eine umfassende Hautkrebs-Biobank und ein Labor für translatorische Genomik für Hautkrebs gründete. Er leitet die Terry Fox Research Institute – Marathon of Hope Cancer Centre Network-Initiativen zu BCC und SCC. Er ist Mitglied des Réseau Recherche Cancer – Québec und des Québec Cancer Consortium. Zu seinen translationalen Tätigkeiten gehören Kooperationen mit Biotech-Unternehmen, um neuartige Krebstherapeutika und -Diagnostika in präklinische und Phase-I-Studien zu bringen. Dr. Lefrançois besitzt einen Ph.D. von der Yale University und einen M.D. von der Université de Montréal. Er absolvierte seine Dermatologie-Facharztausbildung bei McGill. Seine Arbeit im Bereich Hautkrebs wurde von der CDA und der AAD anerkannt.

Herr Arnab De, CPA, CGMA, CMA, MBA, besitzt langjährige Erfahrung als Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Finanzplanung, Geschäftsoptimierung und Strategieentwicklung. Er ist Leiter von Resurgent Montreal Inc., einer Beratungsfirma für Finanzmanagement. Zuvor arbeitete er 19 Jahre in der Tata Group und hatte CFO-Positionen bei JCAPCPL (ein 50:50-JV von Tata Steel mit Nippon Steel), das Automobilstähle herstellt, und Tata Steel Minerals Canada Ltd., wo er das DSO-Projekt von der Gründung an beaufsichtigte und eine Investition von mehr als 1,5 Mrd. $ in Eigenkapital und Schulden verwaltete. Herr De ist derzeit auch CFO für börsennotierte Unternehmen.

Dr. Philippe Lefrançois hat zuvor mit der Accum®-Plattformtechnologie von Defence gearbeitet, nachdem er an einer der präklinischen Studien von ARM-XTM beteiligt war, und er ist von deren Potenzial überzeugt. Er hat sich auf Melanome spezialisiert, was für Defence von Vorteil ist, da es zum Auftakt seiner klinischen Phase-I-Studie mit AccuTOX® als Antikrebs-Molekül bei Patienten mit Melanom seine Ratschläge und Erfahrung nutzen kann (siehe Pressemitteilung vom 8. Juli 2024, in der Defence bekannt gab, dass es den No Objection Letter von Health Canada für die Phase-I-Studie erhalten hat). Herr Arnab De ist aufgrund seiner Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Strategie und Regulierungsfragen eine große Bereicherung für das Unternehmen, so Sebastien Plouffe, Chief Executive Officer of Defence Therapeutics.

Das Unternehmen hat gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans von Defence und vorbehaltlich etwaiger behördlicher Genehmigungen insgesamt 200.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die zu gleichen Teilen an die beiden neuen Direktoren aufgeteilt werden: 100.000 Incentive-Aktienoptionen an Dr. Lefrançois und 100.000 Incentive-Aktienoptionen an Herrn De. Jede Aktienoption ist sofort unverfallbar und kann für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum zu einem Preis von 0,60 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen gibt eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 3 Millionen $ zu 0,50 $ pro Einheit bekannt, die aus 6 Millionen Einheiten des Unternehmens besteht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 1,00 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös für die Weiterentwicklung seiner präklinischen und klinischen Programme sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Das Unternehmen muss im Zusammenhang mit dem Angebot gemäß den Richtlinien der CSE möglicherweise eine Vermittlungsgebühr zahlen. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den Vorschriften der CSE einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Director

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

