Defence Therapeutics – Der neuartige Accum(TM)-mRNA-Impfstoff jetzt zum ersten Mal bei Krebstests verabreicht

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 17. April 2023 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, Börse Frankfurt: DTC, USOTC: DTCFF), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, mitzuteilen, dass es mit dem Vergleich der therapeutischen Wirksamkeit von nackter“ und mit AccumTM verknüpfter mRNA bei immunokompetenten Mäusen begonnen hat. Durch diese erste Reihe von Studien soll ein kürzlich erreichter Meilenstein zur Erstellung eines mRNA-Konjugationsprotokolls validiert werden.

Nach Abschluss des Engineerings und der Synthese des AccumTM-mRNA-Impfstoffs von Defence wurden das Endprodukt und eine Standardarbeitsanweisung (SOP) abgeschlossen, um dieselbe Methode für jedes gewählte mRNA-Molekül in Kombination mit AccumTM anwenden zu können und so eine neue Plattformtechnologie für Impfstoffe zu schaffen.

Die aktuelle Studie ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil besteht darin, den Impfstoff Tieren als Prime Boost-Impfprotokoll zu verabreichen, wobei die Blutentnahme bei den Tieren alle zwei Wochen über einen Gesamtzeitraum von 6 Wochen vorgenommen wird. Diese Blutproben werden dann verwendet, um durch das ELISA-Verfahren die Menge der durch beide mRNA-Impfstoffe induzierten Antikörper-Titer zu bestimmen. Zur Vereinfachung der Logistik konzentriert sich die Studie auf einen mRNA-Impfstoff, der das Protein Ovalbumin codiert. Der Impfstoff wird dem Adjuvans R848 (einem TLR-Liganden) beigemengt und intramuskulär verabreicht.

Nach Abschluss dieser Analyse wird eine weitere Gruppe von Tieren eingesetzt, um die therapeutische Wirksamkeit des AccumTM-mRNA-Impfstoffs von Defence zu testen. In diesem Fall wird den Tieren zuerst ein solides T-Zell-Lymphom transplantiert, welches das Antigen Ovalbumin exprimiert. Zwei bis drei Tage nach der Tumortransplantation erhalten die Mäuse eine Prime Boost-Injektion des AccumTM-mRNA-Impfstoffs von Defence. Im Anschluss daran wird das Tumorwachstum überwacht.

Diese in vivo-Tests sind extrem wichtig für unser strategisches Wachstum, da sie zeigen werden, wie die AccumTM-Technologie angepasst werden kann, um einen Synergieeffekt mit den mRNA-Impfstoffen zu bewirken, erklärte Herr Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

Es wurde kürzlich nachgewiesen, dass mRNA-Impfstoffe Vorteile gegenüber anderen Impfmodalitäten aufweisen, jedoch stellen ihre Immunogenität und Stabilität weiterhin eine Herausforderung dar. Auf der Grundlage der zuvor beobachteten Wirkung bei der Anwendung von AccumTM bei proteinbasierten Vakzinen ist Defence überzeugt, dass AccumTM die Stabilität der mRNA-Moleküle durch Verbesserung der strukturellen Integrität des Moleküls steigern wird und außerdem ihre Bioakkumulation und ihre wirksame Translation in den Zielzellen signifikant erhöhen wird, was wiederum eine stärkere Immunreaktivität zur Folge hat.

Defence entwickelt seine eigenen neuartigen, mit AccumTM verknüpften mRNA-Impfstoffe für unterschiedliche Krebsindikationen. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen aktiv daran, Partnerschaften mit Gesellschaften einzugehen, die derzeit mRNA-Impfstoffe sowohl für immunonkologische Indikationen als auch in Zusammenhang mit Infektionskrankheiten testen bzw. entwickeln.

Laut Precedence Research wird der Markt für mRNA-Therapeutika bis 2030 einen Umfang von ca. 128,14 Milliarden USD übersteigen und zwischen 2022 und 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 13,03 % aufweisen.

www.precedenceresearch.com/mrna-therapeutics-market#:~:text=The%20mRNA%20therapeutics%20market%20size,forecast%20period%202022%20to%202030.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Defence Therapeutics Inc.

Sébastien Plouffe

200 Burrard Street, Suite 1680

V6C 3L6 Vancouver, BC

Kanada

email : sebas.plouffe@gmail.com

Pressekontakt:

Defence Therapeutics Inc.

Sébastien Plouffe

200 Burrard Street, Suite 1680

V6C 3L6 Vancouver, BC

email : sebas.plouffe@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Weiss-Institut – Wie Sie Ihren gesunden Schlaf und Ihr Wohlbefinden wiederfinden und dauerhaft stärken können Gungnir plant geophysikalische Messungen bei Hemberget in Schweden, die auf eine Kupfer-Nickel-Mineralisierung abzielen