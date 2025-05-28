  • Defence Therapeutics nimmt an der CPHI Worldwide in Frankfurt vom 28. bis 30. Oktober 2025 teil

    Montreal, QC, Kanada, 6. Oktober 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, seine Teilnahme an der CPHI Worldwide 2025 bekannt zu geben, die vom 28. bis 30. Oktober 2025 in Frankfurt am Main, Deutschland, stattfindet.

    Auf dieser führenden globalen Fachmesse der Pharmaindustrie freut sich Defence darauf, mit potenziellen Partnern entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette in Kontakt zu treten, sich mit der internationalen Pharmagemeinschaft auszutauschen, die neuesten Trends in der pharmazeutischen Produktion kennenzulernen und bestehende internationale Kooperationen sowie Aktionärsbeziehungen zu vertiefen.

    Neben der Teilnahme an der Konferenz lädt Defence alle Besucher, Partner und Aktionäre der Region herzlich zu einem informellen Meet & Greet am Mittwoch, den 29. Oktober, von 16:30 bis 18:30 Uhr in der American May Lobby Bar des Kimpton Hotels in Frankfurt ein. Diese Networking-Veranstaltung bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Führungsteam persönlich kennenzulernen, sich auszutauschen und potenzielle Partnerschaften in entspannter Atmosphäre zu besprechen.

    Interessiert an einem Treffen mit unserem Team? Kontaktieren Sie uns über die Partnering-Plattform der CPHI-Konferenz oder verbinden Sie sich direkt über LinkedIn (www.linkedin.com/company/defence-therapeutics) mit unseren Führungskräften, die vor Ort sein werden: Amie Phinney, Strategy and Business Advisory, Mark Lambermon, Head of Quality and Operations – und unser deutschsprachiger Ansprechpartner!) sowie Sebastien Plouffe, CEO. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, einfach spontan beim Meet & Greet vorbeizuschauen.

    Über CPHI:

    Die CPHI (www.cphi.com) ist die führende globale Fachmesse und Netzwerkplattform der Pharmaindustrie und bringt Zehntausende Branchenexperten aus über 160 Ländern zusammen. Für die Ausgabe 2025 in Frankfurt werden über 62.000 Besucherund rund 2.400 ausstellende Unternehmen erwartet, begleitet von mehr als 180 internationalen Referenten.

    Über Defence Therapeutics:

    Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.

    Investor Relations & Medienkontakt:

    Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Director
    Tel.: +1 (514) 947 2272
    E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

    www.defencetherapeutics.com
    www.linkedin.com/company/defence-therapeutics

    Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

    Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Formulierungen wie erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen oder allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen.

    Weder die CSE noch deren Marktaufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Defence Therapeutics Inc.
    Sébastien Plouffe
    200 Burrard Street, Suite 1680
    V6C 3L6 Vancouver, BC
    Kanada

    email : sebas.plouffe@gmail.com

    Pressekontakt:

    Defence Therapeutics Inc.
    Sébastien Plouffe
    200 Burrard Street, Suite 1680
    V6C 3L6 Vancouver, BC

    email : sebas.plouffe@gmail.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Defence Therapeutics nimmt im Juni 2025 an der BIO International Convention in Boston teil
      Montreal, QC, Kanada, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das fortschrittliche Krebstherapeutika und...

    2. Health Europa berichtet über Defence Therapeutics: Der neue COVID-Impfstoff von Defence Therapeutics wurde erfolgreich getestet
      Vancouver, British Columbia, Kanada, den 16. Septemer 2021: Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen ADC-Verfahren zur gezielten Krebsbekämpfung mit seiner AccumTM-Technologie sowie an Impfstoffen...

    3. Defence Therapeutics unterzeichnet mit der deutschen FMS Consult GmbH eine Finanzierungsstrategie zur Unterstützung des Wachstums des Defence-Portfolios
      Vancouver, BC, Kanada, 17. April 2024 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das (Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FSE: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Immunonkologie-Therapeutika und Arzneimittelabgabetechnologien entwickelt,...

    4. Defence nimmt an Jahrestagung der ,Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging‘ in Toronto am 11. Juni 2024 teil
      Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Juni 2024 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische...

    5. Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum Mitglied des Verwaltungsrats
      Montreal, QC, Kanada, 16. September 2025 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Dr....

    6. Defence Therapeutics – Herstellung des endgültigen Defence-Medikamentenprodukts AccuTOXTM gemäß der aktuellen guten Herstellungspraxis zur Optimierung für die klinische Phase I-Studie beim Forschungszentrum City of Hope
      Vancouver, British Columbia, Kanada, den 16. Juni 2023 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.