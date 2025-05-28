Defence Therapeutics nimmt an der CPHI Worldwide in Frankfurt vom 28. bis 30. Oktober 2025 teil

Montreal, QC, Kanada, 6. Oktober 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, seine Teilnahme an der CPHI Worldwide 2025 bekannt zu geben, die vom 28. bis 30. Oktober 2025 in Frankfurt am Main, Deutschland, stattfindet.

Auf dieser führenden globalen Fachmesse der Pharmaindustrie freut sich Defence darauf, mit potenziellen Partnern entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette in Kontakt zu treten, sich mit der internationalen Pharmagemeinschaft auszutauschen, die neuesten Trends in der pharmazeutischen Produktion kennenzulernen und bestehende internationale Kooperationen sowie Aktionärsbeziehungen zu vertiefen.

Neben der Teilnahme an der Konferenz lädt Defence alle Besucher, Partner und Aktionäre der Region herzlich zu einem informellen Meet & Greet am Mittwoch, den 29. Oktober, von 16:30 bis 18:30 Uhr in der American May Lobby Bar des Kimpton Hotels in Frankfurt ein. Diese Networking-Veranstaltung bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Führungsteam persönlich kennenzulernen, sich auszutauschen und potenzielle Partnerschaften in entspannter Atmosphäre zu besprechen.

Interessiert an einem Treffen mit unserem Team? Kontaktieren Sie uns über die Partnering-Plattform der CPHI-Konferenz oder verbinden Sie sich direkt über LinkedIn (www.linkedin.com/company/defence-therapeutics) mit unseren Führungskräften, die vor Ort sein werden: Amie Phinney, Strategy and Business Advisory, Mark Lambermon, Head of Quality and Operations – und unser deutschsprachiger Ansprechpartner!) sowie Sebastien Plouffe, CEO. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, einfach spontan beim Meet & Greet vorbeizuschauen.

Über CPHI:

Die CPHI (www.cphi.com) ist die führende globale Fachmesse und Netzwerkplattform der Pharmaindustrie und bringt Zehntausende Branchenexperten aus über 160 Ländern zusammen. Für die Ausgabe 2025 in Frankfurt werden über 62.000 Besucherund rund 2.400 ausstellende Unternehmen erwartet, begleitet von mehr als 180 internationalen Referenten.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.

Investor Relations & Medienkontakt:

Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947 2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

www.linkedin.com/company/defence-therapeutics

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Formulierungen wie erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen oder allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen.

Weder die CSE noch deren Marktaufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

