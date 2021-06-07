Defence Therapeutics stellt die intrazelluläre Präzisions-Wirkstoffabgabeplattform Accum auf der World ADC Europe 2026 vor

Montreal, QC, Kanada, 4. Februar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, gab heute bekannt, dass es an der Fachmesse World ADC Europe 2026 vom 23. bis 26. Februar 2026 in London (Vereinigtes Königreich) teilnehmen wird.

Defence wird seine firmeneigene Accum®-Plattform vorstellen, eine bahnbrechende Technologie für die intrazelluläre Wirkstoffabgabe, die entwickelt wurde, um biologische Wirkstoffnutzlasten aktiv zu den vorgesehenen intrazellulären und nuklearen Zielen zu transportieren. Damit wird das volle Potenzial von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) und anderen komplexen Biologika in der Krebsbehandlung erschlossen, und zwar durch die Erhöhung der intrazellulären Potenz und der Verringerung der zum Erreichen der therapeutischen Wirksamkeit erforderlichen Wirkstoffdosen.

Wir haben es uns bei Defence zur Aufgabe gemacht, durch eine präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe fortschrittliche Biologika zu sicheren und wirksameren Erstlinientherapien in der Krebsbehandlung zu machen, so Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. World ADC Europe ist ein führendes globales Forum für den Austausch mit Innovatoren und potenziellen Partnern, die unsere Vision einer Zukunft teilen, in der Krebstherapien ihr volles Potenzial erreichen.

Diese Ankündigung erfolgt am Weltkrebstag und unterstreicht das Engagement von Defence, die Entwicklung von Krebstherapien der nächsten Generation zur Deckung eines erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs voranzutreiben. Am Weltkrebstag wird uns die Dringlichkeit vor Augen geführt, intelligentere, präzisere Krebsbehandlungen zu entwickeln, meint Herr Plouffe weiter. Accum® hat das Potenzial, Krebstherapien dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu erreichen und bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen.

Auf der Konferenz will Defence mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen in Kontakt treten und strategische Partnerschaftsgespräche hinsichtlich einer gemeinsamen Entwicklung von durch Accum® verstärkten ADCs und Biologika in der Präzisionsonkologie führen, wobei Accum® zur Verbesserung der intrazellulären Wirkstoffabgabe und der therapeutischen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden soll. Bei Interesse an der Sondierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit oder der Vereinbarung eines Termins wenden Sie sich bitte an info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

