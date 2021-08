Defence Therapeutics transformiert die Arzneimittelverabreichung und verbessert die Behandlung

Defence Therapeutics baut sein Portfolio von Lösungen zur Verbesserung der Arzneimittelverabreichung und der Behandlungsergebnisse für Patienten mit Krebs und Infektionskrankheiten kontinuierlich aus.

12. August 2021 – Defence Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung von Impfstoffen, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) und kleinmolekularen Krebsmedikamenten der nächsten Generation verschrieben hat.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) sind eine Klasse von Biopharmazeutika, die als Zieltherapeutika zur Behandlung von Krebserkrankungen entwickelt wurden. AWK haben die Aufgabe, Tumorzellen gezielt anzusteuern und zu töten, während gesunde Zellen verschont werden.

Das Kernstück der Technologie von Defence besteht darin, den Transport von Proteinen, Antigenen oder Medikamenten in die Zielzellen zu verbessern, um Patienten, für die es keine wirksamen Therapiemöglichkeiten gibt, zu völlig neuen Behandlungserfolgen zu verhelfen.

Accum-Technologie

Im Mittelpunkt der Therapien von Defence steht die AccumTM-Technologie, die unmittelbar nach ihrer chemischen Bindung an Biologika deren unspezifischen endosomalen Abbau verhindert, sobald diese von den Zielzellen erfasst werden. Mit dieser Strategie werden die Spezifität, die Funktion und das Sicherheitsprofil der derzeit verwendeten unmodifizierten Antigene, Arzneimittel oder Antikörper verbessert. So kann Accum relativ einfach zur Feinabstimmung der Arzneimittelverabreichung oder zur Verstärkung der Immunität bei der Behandlung aggressiver Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten herangezogen werden. Mit dieser Vielseitigkeit und Flexibilität ist Accum eine multifunktionelle Technologie, die in der Lage ist, jedes beliebige biologische Produkt umzuwandeln, um es verstärkt intrazellulär dorthin zu bringen, wo es am meisten benötigt wird. Die Plattform ermöglicht zudem die wiederholte Anwendung von Formulierungen auf die neuesten Viren, um eine gezielte Wirksamkeit und eine positive Patientenreaktion zu erreichen.

Defence konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung von Krebsimpfstoffen auf Basis dendritischer Zellen, AWK und kleinen Superantagonisten (Molekülen), die auf verschiedene Krebsindikationen (Lymphom, Melanom, Colon- und Mammakarzinom) sowie auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HPV etc.) abzielen.

Unterstützende Forschung

Defence arbeitet derzeit an mehreren großen Forschungsprogrammen, die eine Weiterentwicklung und Bewertung der Wirksamkeit seiner Lösungen ermöglichen sollen. Dazu zählen:

– Die Förderung der intrazellulären Arzneimittelverabreichung über spezifische AWK, die gegen resistente Krebszellen gerichtet sind (Accum)

– Die Induzierung einer spezifischen und potenten Aktivierung der Immunantwort durch T-Zellen, indem ein wirksamer Transport von Zielantigenen zu den Antigenpräsentierenden Zellen sichergestellt wird (Accum)

– Die Entwicklung neuer Arten von proteinbasierten Impfstoffen gegen verschiedene infektiöse Substanzen (Accum)

– Die Entwicklung kleiner Moleküle mit stark krebshemmenden Eigenschaften (AccuTOX)

Unter dem nachfolgenden Link finden Sie den Originalbericht auf Health Europa: www.healtheuropa.eu/defence-therapeutics-transforming-drug-delivery-and-improving-treatment/109504/

Kontaktdaten

Sébastien Plouffe

CEO & Director

Defence Therapeutics Inc

info@defencetherapeutics.com

+1 514-947-2272

Health Europa

Craig Stubbs

E-mail: craig@healtheuropa.eu

Webseite: www.healtheuropa.eu/

Firmenadresse

Defence Therapeutics Inc

1680 – 200 Burrard Street

Vancouver, BC

V6C 3L6

