Defence Therapeutics will mit seiner eigens entwickelten Accum-Technologie ein leistungsstarkes System für die ADC-Wirkstoffabgabe aufbauen

Montreal, QC, Kanada, 19. November 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das wegweisend auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates/ADCs) ist, freut sich, einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen Krebs bekannt zu geben, der über die bisherigen Grenzen der ADCs hinausgeht.

Nach erfolgreichen Präsentationen und Treffen auf der World ADC Conference in San Diego mit ADC-Unternehmen sowie mit Branchenführern und Pionieren auf der CPHI in Frankfurt setzt Defence seine Strategie fort, Lieferant seiner Accum®-Plattformtechnologie für ADC-Unternehmen zu werden, die mit Dosierung und Toxizität kämpfen, und gleichzeitig die Präzision der Wirkstoffabgabe an Krebszellen effektiver zu verbessern – zum Nutzen der Krebspatienten.

Viele Pharma- und Biotech-Unternehmen haben ADCs auf dem Markt oder in der Entwicklung. Viele dieser Unternehmen stehen vor der gleichen Herausforderung, da ihr ADC in therapeutischer Dosierung für die Patienten toxisch ist. Die Accum®-Technologie von Defence kann die Wirksamkeit von ADCs allgemein verbessern und deren Toxizität reduzieren, während gleichzeitig die Selektivität von Epitopen und die Tumoranvisierung beibehalten werden, so Dr. Maxime Parisotto, Chief Scientific Officer bei Defence Therapeutics.

Defence hat Studien abgeschlossen, die die Fähigkeit der Technologie bestätigen, die Wirksamkeit von ADCs zu verbessern. Die jüngste Vergleichsstudie an Mäusen zu Xenograft-Modellen von HER2-positivem Brustkrebs (JIMT-1-Zellen) zeigte bei Anwendung in derselben Dosis (0,5 mg/kg) eine etwa 20-fach höhere Anti-Tumor-Wirkung mit Accum®-Kadcyla® als mit Kadcyla® allein. Das Tumorwachstum wurde in der mit Accum®-Kadcyla behandelten Gruppe signifikant unterbrochen, was bei 90 % der Mäuse zu einem konsistenten und nahezu vollständigen Ansprechen führte, während Kadcyla® allein in derselben Dosis (0,5 mg/kg) keine wirksamen Ergebnisse bei der Hemmung des Tumorwachstums zeigte (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2025).

Defence arbeitet mit ADC-Unternehmen zusammen, um die ADC-Krebstherapien mit seiner einzigartigen, firmeneigenen Accum®-Technologieplattform zu revolutionieren, die mit beliebigen Antikörpern und für alle Indikationen eingesetzt werden kann. Die Technologie und das Team von Defence sind bereit, die Strategie umzusetzen und ein leistungsfähiges ADC-Wirkstoffabgabesystem aufzubauen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen Krebs erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Defence Therapeutics Inc.

Sébastien Plouffe

200 Burrard Street, Suite 1680

V6C 3L6 Vancouver, BC

Kanada

email : sebas.plouffe@gmail.com

