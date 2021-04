Defense Metals erhält Angebot zu hydrometallurgischer Pilotanlage von SGS Canada Inc.

Vancouver, British Columbia, Kanada – 20. April 2021: Defense Metals Corp. (Defense Metals) (TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) gibt bekannt, dass es von SGS Canada Inc. (SGS) das formelle Angebot für die kontinuierliche hydrometallurgische Pilotanlage auf dem Seltenerdmetallprojekt (REE) Wicheeda erhalten hat.

Defense Metals entwickelt zurzeit das über Straßen zugängliche Seltenerdmetall- (REE)-Konzessionsgebiet Wicheeda weiter, das sich in der Nähe einer Infrastruktur, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Prince George in der kanadischen Provinz British Columbia befindet. Das Projekt Wicheeda beherbergt angedeutete Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,02 Prozent leichten Seltenerdmetallen (LREO) sowie vermutete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,90 Prozent LREO. Technischer Bericht (Technical Report) über das Konzessionsgebiet Wicheeda in British Columbia per 27. Juni 2020, erstellt von APEX Geoscience Ltd. (Steven J. Nicholls, B.A. Sc., MAIG, und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo), verfügbar im Profil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com)

Das äußerst erfolgreiche 26-Tonnen umfassende Flotationspilotanlagen-Programm, das ebenfalls auf dem Standort SGS Lakefield auf einer metallurgischen Testanlage durchgeführt wurde, ergab rund 1.200 Kilogramm hochgradigen REE-Mineralkonzentrats. Der Beginn des hydrometallurgischen Pilotanlagentestprogramms ist der nächste Schritt bei der Bestimmung der Fließschema-Operabilität im großen Maßstab.

Das Testprogramm wird ein repräsentatives Flotationskonzentrat verwenden, das während des Flotationspilotanlagenprogramms hergestellt wurde, und soll in verschiedenen Schritten erfolgen, darunter erste Laugung der Gangmineralien; Laugenriss; primäre Säureauslaugung; erneuter Laugenriss; Entfernung von Verunreinigungen und REE-Abscheidung. Parallele Untersuchungen der Operabilität von Säure- und Laugenregenerierung, Operabilität von Gangartlaugung und Laugenriss und primären Säurelaugungskreisläufen mit recycelten Reagenzien werden zusätzlich zu Abraumneutralisierungsstudien durchgeführt.

Vorausgesetzt, dass das Unternehmen für die ausreichende Finanzierung sorgen kann, sollen die verschiedenen Schritte des Pilotanlagenprogramms rund 6 Monate nach Beginn abgeschlossen sein. Die wichtigsten Ziele der geplanten hydrometallurgischen Pilotanlage sind:

– Nachweis der Durchführbarkeit des geplanten hydrometallurgischen Fließschemas für die Behandlung des Flotationskonzentrats unter repräsentativen Verarbeitungsbedingungen einschließlich recycelter Prozessströme;

– Produktion von ausreichend gereinigten gemischten Seltenerdmetall-Hydroxidproben für anschließenden REE-Separationstest (was zur Produktion eines verkaufbaren NdPr-Oxidprodukts führt);

– Bestätigung der finalen Produktreinheit;

– Generierung repräsentativer Proben für Fest-Flüssig-Trennungstests für den Einsatz bei der Erstellung von Entwicklungskostenvoranschlägen für wichtige Geräte.

Wie bereits berichtet (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 1. März 2021), nähert sich SGS der Fertigstellung der hydrometallurgischen Testarbeiten vor dem Pilotprojekt, die Ende 2020 begonnen haben, um den Abschluss des Pilotanlagen-Fließschemas zu unterstützen. Das Unternehmen erwartet, dass SGS den Rest der Testarbeiten vor dem Pilotprojekt innerhalb von 4 bis 6 Wochen abschließen wird.

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, sagte: Seit Initiierung seiner Option zum 100-prozentigen Erwerb des RE-Projekts Wicheeda Ende 2018 und der anschließenden Sammlung einer 26-Tonnen-Probe hat Defense Metals das Projekt Wicheeda schnell von einem attraktiven Prospektionsgebiet zu einem überzeugenden Projekt im Ressourcenstadium vorangebracht. Flotation und hydrometallurgisches Fließschema wurden parallel zu unserem äußerst erfolgreichen Diamantbohrprogramm von 2019, das zu einer verbesserten und erweiterten Mineralressourcenschätzung führte, abgeschlossen. Wir freuen uns jetzt auf den nächsten Schritt, die skalierbare Operabilität des REE-Aufbereitungsprozesses auf Wicheeda zu zeigen, der zur Produktion eines verkaufbaren NdPr-Oxidprodukts führt.

Über das Wicheeda REE Konzessionsgebiet

Das 1.708 Hektar große Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.

Geologisch gesehen liegt das Konzessionsgebiet im Foreland Belt und im Rocky Mountain Trench, einer wichtigen kontinentalen geologischen Struktur. Der Foreland Belt beherbergt einen Teil einer umfassenden Alkali-Vulkanprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Carbonatit- und Alkali-Intrusivkomplexe enthält, die die Lagerstätten Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE) beherbergen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten überprüft, wobei auch die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrundeliegenden Analyse- und Testdaten überprüft wurden.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung GRÜNER Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel DEFN an der TSX Venture Exchange, in den USA unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter 35D.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-mail: todd@blueskycorp.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Warnhinweis in Bezug auf „zukunftsgerichtete“ Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot der Pilotanlage von SGS, die Fertigstellung der Pilotanlage und die erwarteten Ergebnisse, Pläne für das Grundstück Wicheeda, die Weiterentwicklung und Erschließung des Grundstücks Wicheeda, die erwartete Nachfrage nach REE-Produkten, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten beinhalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden-Elemente, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Tatsache, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, falls und wann diese benötigt werden und zu angemessenen Bedingungen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetterbedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Bewilligungen aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz in der Gemeinde (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, der Preisrückgang bei Seltenerdelementen, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu operieren, die Erhöhung der Kosten, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Defense Metals Corp.

Monita Faris

Suite 605-815 Hornby Street

V6Z 2E6 Vancouver, BC

Kanada

email : monita@pacificblueholdings.com

Pressekontakt:

Defense Metals Corp.

Monita Faris

Suite 605-815 Hornby Street

V6Z 2E6 Vancouver, BC

email : monita@pacificblueholdings.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

