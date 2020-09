Defense Metals präsentiert REE-Vorkommen Wicheeda mittels Einreichung von Dokumenten bei 59. Metallurgiekonferenz COM2020 und beauftragt Electrik Dojo LLC mit Durchführung von Werbung in natürlichem Umfeld sowie digitalem Marketing

Pressemitteilung – Vancouver (British Columbia), 21. September 2020. Defense Metals Corp. (TSX-V: DEFN, OTCQB: DFMTF, FWB: 35D) (Defense Metals) freut sich bekannt zu geben, dass SGS Canada Inc. (SGS) und Defense Metals bei der 59. Conference of Metallurgist (COM2020) ein technisches Dokument mit dem Titel Beneficiation and Extraction of REE from Defense Metals Wicheeda Deposit in BC eingereicht haben. Die Seltenerdmetall- (REE)-Lagerstätte Wicheeda befindet sich innerhalb des 1.708 Hektar (4.220 Acres) großen Projekts Wicheeda von Defence Metals, in der Nähe von Prince George (Kanada). Die Lagerstätte Wicheeda beherbergt angezeigte Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,02 Prozent leichten Seltenerdmetallen (LREO) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,90 Prozent LREO. Technischer Bericht (Technical Report) über das Konzessionsgebiet Wicheeda (British Columbia) per 27. Juni 2020, erstellt von APEX Geoscience Ltd. (Steven J. Nicholls, B.A. Sc., MAIG, und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo), verfügbar im Profil von Defense Metals auf SEDAR (www.sedar.com).

Das Dokument verdeutlicht den Erfolg des kürzlich von SGS Lakefield durchgeführten Testprogramms, das zur Entwicklung eines kombinierten Flotations- und hydrometallurgischen Fließschemas führte, das in der Lage ist, die Carbonatitmineralisierung bei Wicheeda zu verarbeiten und ein gereinigtes gemischtes Seltenerdmetall-Präzipitat zu produzieren, das für eine weitere Abscheidung von Seltenerdmetallen geeignet ist.

Höhepunkte des COM2020-Dokuments

– Das Fließschema (in der entwickelten Form) war in der Lage, hochgradige Flotationskonzentrate (bis zu 54 Prozent TREO) bei hohen Gewinnungsraten herzustellen, was als hervorragend gilt.

– Ein hochgradiges Konzentrat (Gehalt von etwa 49 Prozent TREO) wurde bei hohen REE-Gewinnungsraten (etwa 85 Prozent) bei Locked-Cycle-Flotationstests erzielt (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 23. Oktober 2019).

– Repräsentative Konzentratproben wurden in einem hydrometallurgischen Fließschema, bestehend aus Salzsäurelaugung und Laugen-Cracking, weiterverarbeitet und führten zur Herstellung von entweder einer 81-prozentigen TREO-Hydroxidprobe oder einer 96-prozentigen TREO-Oxidprobe.

– Insgesamt wurde eine REE-Gewinnungsrate (vom Erz zur Laugungslösung) von 78 Prozent erzielt, wobei mehrere Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 18. Februar 2020).

SGS erhielt eine starke Resonanz auf die REE-Veredelung in Flotationstests mittels sorgfältiger Kontrolle der Flotationskinetik und Dosierungen von Sammlern und Druckmitteln. Das hydrometallurgische Fließschema der REE-Lagerstätte Wicheeda basiert auf Chlorid und verwendet Salzsäure, um Taubgesteinsminerale von den Mineralen der REE-Lagerstätte zu lösen. Der REE-haltige Laugungsrückstand wird anschließend in einem Laugenbehandlungsschritt verarbeitet, um REE-Phosphate und -Fluoride in säurelösliche REE-Hydroxide umzuwandeln. Die REE-Hydroxide werden in Salzsäure gelaugt und die Laugungslösung wird behandelt, um Verunreinigungen wie Eisen, Aluminium, Phosphor und Thorium zu entfernen. Ein gereinigtes und gemischtes REE-Produkt, das für eine weitere REE-Abscheidung geeignet ist, kann entweder mittels Hydroxid- oder Oxalatausfällung hergestellt werden.

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, sagte: Wir freuen uns, dass sich SGS dafür entschieden hat, die Ergebnisse der äußerst erfolgreichen Entwicklung des metallurgischen Fließschemas der REE-Lagerstätte Wicheeda bei der bevorstehenden COM2020 zu präsentieren. Defense Metals ist überaus stolz auf diese Ergebnisse und freut sich, dass die Spezialisten von SGS für die Veredelung von Seltenerdmetallen ihr umfassendes Know-how für die Weiterentwicklung der REE-Lagerstätte Wicheeda zur Verfügung stellen.

Electrik Dojo LLC

Defense Metals freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Investor-Relations-Abkommen mit Electrik Dojo LLC (Electrik Dojo) unterzeichnet hat. Defense Metals hat Electrik Dojo 90 Tage lang für 60.000 US-Dollar beauftragt. Electrik Dojo wurde für Werbung in natürlichem Umfeld und digitale Marketing-Dienstleistungen engagiert, um das Marken- und Marktbewusstsein für Defense Metals zu steigern. Bestimmte Dienstleistungen, die von Electrik Dojo angeboten werden, werden voraussichtlich Investor-Relations-Aktivitäten gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSX-V) und dem geltenden Wertpapierrecht umfassen. Defense Metals wird weiterhin nach strategischen Beratern suchen, um das Bewusstsein für Defense Metals und seine Aktivitäten zu erweitern. Die Beauftragung von Electrik Dojo unterliegt einer Genehmigung der TSX-V.

Optionen

Defense Metals kündigt auch die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen („Optionen“) an bestimmte Direktoren, Führungskräfte und Berater zum Kauf von insgesamt bis zu 550.000 Stammaktien von Defense Metals zu einem Preis von 0,20 US-Dollar pro Stammaktie über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren an. Die Optionen werden am Tag der Gewährung gewährt.

Über SGS Canada Inc.

Durch die Einführung eines ganzheitlichen Ansatzes stellt SGS Tests und Know-how während des gesamten Lebenszyklus des Bergbaus bereit. Mit einem Netzwerk von über 450 kommerziellen, Mehrzweck- und Vor-Ort-Labors weltweit befindet sich SGS in einer einzigartigen Position, um der Bergbauindustrie zweckdienliche Lösungen und Testmöglichkeiten von der frühen Exploration bis zur Zertifizierung des Endprodukts und dem Abschluss anzubieten. Die Dienstleistungen von SGS umfassen die Fähigkeiten qualifizierter Geologen und Bergbauexperten, um akkurate und fristgerechte Mineralbewertungs- und -beratungsdienstleistungen für eine Vielzahl an Rohstoffen, einschließlich Edel- und Basismetalle, Seltenerdmetalle, Uran und natürlich vorkommenden radioaktiven Materials, Industrieminerale, Eisenerz sowie Kohlenwasserstoffe, anzubieten.

SGS ist das weltweit führende Prüf-, Verifizierungs-, Test- und Zertifizierungsunternehmen. Wir werden in puncto Qualität und Integrität als globaler Standard angesehen. Wir beschäftigen über 94.000 Mitarbeiter und betreiben ein Netzwerk mit über 2.600 Niederlassungen und Labors in allen Teilen der Welt.

Über das REE-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das 1.708 Hektar große REE-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt etwa 80 Kilometer nordöstlich der Stadt Prince George (British Columbia), ist über Allwetter-Schotterstraßen leicht zugänglich und befindet sich in der Nähe einer Infrastruktur, einschließlich Stromleitungen, die CN-Eisenbahn sowie größerer Highways.

Geologisch gesehen befindet sich das Konzessionsgebiet im Foreland Belt und innerhalb des Rocky Mountain Trench, einem wichtigen kontinentalen geologischen Merkmal. Der Foreland Belt beherbergt einen Teil einer umfassenden Alkali-Vulkanprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Carbonatit- und Alkali-Intrusivkomplexe enthält, die die Lagerstätten Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE) beherbergen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltene Erden-Konzessionsgebiet Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC) Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, AB, einem Director of Defense Metals und einer „Qualifizierten Person“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Raffle verifizierte die veröffentlichten Daten, wozu auch eine Überprüfung der Analyse- und Testdaten gehört, die den darin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Methoden und QS/QK

Die Wicheeda-Flotationstests wurden von SGS mit der 30 Tonnen schweren Wicheeda-Probe hergestellt, die mit einer Kombination von Backen- und Kegelbrechern auf nominell 12,7 Millimeter (0,5 Zoll) zerkleinert wurde. Das zerkleinerte Material wurde mit einem Front-End-Lader über einen Zeitraum von mehreren Stunden homogenisiert.

Höchstgehalt und Konzentratprodukte für Cer-, Lanthan-, Neodym- und Praseodymoxide wurden mittels Lithium-Borat-Fusion einer 0,5-Gramm-Probe ermittelt, die mittels Wellenlängendispersions-Röntgenfluoreszenzanalyse (WD-XRF) analysiert wurde.

Die Analyse von SGS beinhaltete ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QS/QK), einschließlich des Hinzufügens von REE-Standard- und -Leerproben. Defense Metals stellte bei der Prüfung der Daten keine größeren QS/QK-Probleme fest. Defense Metals ist sich keiner Probennahmen, Gewinnungen oder anderer Faktoren bewusst, die die Genauigkeit und Verlässlichkeit der hierin angegebenen Daten erheblich beeinträchtigen könnten. SGS Minerals Lakefield ist gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 9001:2015 akkreditiert. SGS ist von Defense Metals Corp. unabhängig.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung GRÜNER Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 Prozent des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel DEFN an der TSX Venture Exchange, in den USA unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter 35D.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vizepräsident, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-Mail: todd@blueskycorp.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich und ohne Einschränkung der Pläne von Defense Metals für seine Liegenschaften/Projekte, anderer Aussagen bezüglich der technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten von Defense Metals und seiner Liegenschaften sowie anderer Angelegenheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „geht davon aus“ oder „erwartet nicht“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“ oder besagt, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „möglicherweise“, „könnte“, „würde“, „könnte“ oder „wird“ ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden) sowie Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Faktoren, die, wenn sie unwahr sind, dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Defense Metals erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem Defense Metals in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen und Elementen, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen, der Tatsache, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittfirmen, Ausrüstung und Zubehör sowie staatliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten von Defense Metals erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen vom Management von Defense Metals als vernünftig erachtet werden, sind sie von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken behaftet.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die tatsächlichen Ergebnisse: (i) Risiken im Zusammenhang mit Seltenerdelementen und anderen Rohstoffpreisschwankungen; (ii) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen; (iii) Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; (iv) dass die Ressourcenexploration und -erschließung ein spekulatives Geschäft ist; (v) dass Defense Metals seine Eigentumsrechte verlieren oder aufgeben oder die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen nicht erhalten kann; (vi) dass die Umweltgesetze und -vorschriften möglicherweise belastender werden; (vii) dass Defense Metals möglicherweise nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Mittel aufzubringen; (viii) die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen von Defense Metals übereinstimmen; (ix) Explorations- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Unfällen, Geräteausfällen, Arbeitskonflikten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten mit oder Unterbrechungen bei der Exploration und Erschließung; (x) Wettbewerb; (xi) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder bei der Fertigstellung geologischer Berichte oder Studien; (xii) die Ungewissheit der Rentabilität aufgrund von Verlusten, die Defense Metals in der Vergangenheit erlitten hat; (xiii) Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und Haftung; (xiv) Risiken im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Akzeptanz, Vereinbarungen und Genehmigungen der Gemeinschaft (im Allgemeinen als „Soziallizenz“ bezeichnet), einschließlich lokaler First Nations; (xv) Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung und Aufrechterhaltung aller erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Erlaubnisse im Zusammenhang mit der fortgesetzten Exploration und Erschließung von Verteidigungsmetallprojekten; (xvi) Risiken im Zusammenhang mit dem Ausgang von Gerichtsverfahren; (xvii) politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit Bergbau und Exploration; (xix) Risiken im Zusammenhang mit den aktuellen globalen finanziellen Bedingungen; und (xx) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Grundstücken und Geschäftsstrategien von Defense Metals. Diese wie auch andere Risiken könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich voneinander abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, der Verlust von wichtigen Direktoren, Mitarbeitern, Beratern oder Consultants, ungünstige Witterungsbedingungen, Kostensteigerungen, Geräteausfälle, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit von Defense Metals, die mangelnde Akzeptanz in der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations), der Preisverfall bei Seltenerdelementen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch die Gegenparteien und die von den Dienstleistungsanbietern erhobenen Gebühren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind, und dementsprechend werden sie davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit solcher Aussagen unangemessen auf vorausblickende Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und Defense Metals lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird ausdrücklich durch die geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

