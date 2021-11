DeFi Technologies beginnt mit Einsatz von Blocto-Token und setzt Expansion seines Infrastructure & Governance-Geschäfts fort

Toronto, 22. November 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) (DeFi Technologies oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab bekannt, dass es mit dem Einsatz der Blocto-Token (BLTs) von DeFi Technologies begonnen hat, um den Start seines DeFi Infrastructure & Governance-Geschäfts auf unterschiedlichen Blockchains fortzusetzen. Blocto, eine Portfoliogesellschaft von DeFi Technologies über dessen Geschäftsbereich DeFi Ventures, ist ein Blockchain-Wallet-Hub, der es den Nutzern ermöglicht, auf bequeme und sichere Weise auf Blockchains zuzugreifen, DApps zu nutzen und ihre Kryptowährungen und digitalen Aktiva zu senden und zu empfangen. BLT, der Utility- und Governance-Token von Blocto, fungiert als Grundlage des Ökosystems sowie als Bindeglied zwischen der Wallet, den von Blocto hergestellten Produkten und deren Nutzern.

Mit Blocto können Nutzer einfach Aktiva und NFTs über mehrere Chains hinweg verwalten, mit mehreren Blockchains interagieren, ohne die nativen Token zu besitzen, und eine nahtlosere und individuellere Nutzererfahrung mit nahtlosem Key Management machen.

Der Besitz der BLTs gibt DeFi Technologies die Möglichkeit, sich an der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Entwicklung und Vermarktung von Blocto-Produkten zu beteiligen, wie etwa die einzuführenden Blocto-Funktionen und die Blockchains, die in Blocto-Produkte integriert werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass es der BLT von DeFi Technologies den aktivsten Nutzer/Entwickler ermöglicht, die zukünftige Richtung von Blocto zu gestalten.

Russell Starr, CEO von DeFi Technologies, sagte: Wir freuen uns über die weitere Expansion und das Wachstum des DeFi Infrastructure & Governance-Geschäfts. Dies ist ein weiterer aufregender Geschäftsbereich für DeFi Technologies. Zusammen mit unseren anderen Geschäftsbereichen ist DeFi Technologies weiterhin eines der innovativsten Unternehmen des Kryptowährungs- und DeFi-Ökosystems.

Der Geschäftsbereich DeFi Infrastructure & Governance zielt darauf ab, sich aktiv an dezentralen Blockchain-Netzwerken zu beteiligen, indem er Knoten betreibt, die zur Netzwerksicherheit und -stabilität, Governance, Transaktionsvalidierung und allgemeinen Dezentralisierung beitragen. Auf diese Weise stärkt DeFi Infrastructure & Governance das allgemeine Streben von DeFi Technologies nach Wachstum des DeFi-Ökosystems, indem innovative Projekte und die neue Finanzinfrastruktur, die diese fördert, unterstützt werden.

Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies unter defi.tech.

Über Blocto

Blocto ist eine Chain-übergreifende Smart-Contract-Komplett-Wallet mit einer nahtlosen, einheitlichen Erfahrung in einer alles umfassenden Plattform: entwicklerfreundliches Softwareentwicklungssystem, integrierter DEX BloctoSwap und nicht kustodialer NFT-Marktplatz BloctoBay. Der Token, BLT, ist der Utility- und Governance-Token von Blocto, der als Grundlage für das Ökosystem und als Bindeglied zwischen der Wallet, den von Blocto hergestellten Produkten und ihren Nutzern fungiert.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Einsatz von BLT im Besitz von DeFi Technologies, die Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure & Governance, das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Nachfrage nach BLT-Einsätzen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Marie Knowles

MFK Publicity

marie@mfkpublicity.co

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

