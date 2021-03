DeFi Technologies kündigt strategische Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies an

TORONTO, Ontario 25. März 2021 — DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO:DEFI, FWB:RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (LOI) mit HIVE Blockchain Technologies Ltd („HIVE“) (TSX. V:HIVE, OTCQX:HVBTF, FSE:HBF) einen Aktientausch vereinbart hat, durch den HIVE zehn (10) Millionen Stammaktien von DeFi Technologies, die 6,5 % der bestehenden ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprechen, im Austausch gegen vier (4) Millionen Stammaktien von HIVE, die 1,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Hive entsprechen, erhalten wird. Die Transaktion, die keine Barzahlung durch eine der beiden Seiten beinhaltet, wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2021 abgeschlossen und ist abhängig vom Abschluss einer zufriedenstellenden Due Diligence durch beide Parteien. Darüber hinaus planen HIVE und DeFi Technologies eine Partnerschaft rund um das dezentrale Finanz-Ökosystem (DeFi) mit spezifischen Anwendungen rund um Ethereum und Miner Extractable Value (MEV). Die neue Partnerschaft, die auf dreimonatige Gespräche zurückzuführen ist, wird dem Unternehmen eine strategische Beteiligung an HIVE und eine breitere Partnerschaft rund um das DeFi-Ökosystem mit speziellem Fokus auf den Ethereum-basierten MEV-Bereich und die damit verbundenen Entwicklungen ermöglichen.

MEV bezieht sich auf die Höhe des Gewinns, den Miner aus der Umordnung und Zensierung von Transaktionen auf der Blockchain ziehen können. Es ist im letzten Jahr zu einem wichtigen Thema geworden, da der DeFi-Markt von 3 Mrd. US$ auf 71 Mrd. US$ Marktkapitalisierung gewachsen ist. Von den 347,3 Mio. US-Dollar an gewonnenem MEV stammen 88 % aus DeFi-Aktivitäten (siehe Grafik unten). Wie aus den Daten von Coin Metrics ersichtlich ist, stammt mehr als die Hälfte aller Einnahmen der ETH-Miner derzeit aus Transaktionsgebühren. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit bei diesen Aktivitäten erhalten Einzelpersonen einen kapitaleffizienteren Markt, auf dem sie agieren können, während die Miner für ihr altruistisches Handeln eine höhere Rendite erhalten.

Der DeFi-Sektor hat seit 2020 dramatisch an Wert gewonnen und hat einen Wendepunkt erreicht, da institutionelle Investoren und große Unternehmen verstärktes Interesse an der dezentralen Finanzbranche zeigen. Im dritten Quartal 2020 veröffentlichte das U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine Anleitung, die klarstellt, dass nationale Banken Dienstleistungen für Stablecoin-Emittenten in den USA anbieten können. Dieses sowie andere Interessen von Risikokapital- und Finanzinstitutionen am dezentralen Finanzsektor sind ein wichtiger Schritt für die weit verbreitete Annahme von DeFi.

Diese neue strategische Partnerschaft stellt eine bedeutende Möglichkeit dar, mehr Wert pro eingesetzter Mining-Infrastruktur für HIVE durch die Nutzung von MEV-Anwendungen zu schaffen. Für DeFi Technologies bedeutet die Partnerschaft ein Engagement bei einem der größten Miner von Ethereum. Ethereum ist das Rückgrat, auf dem die DeFi-Anwendungen aufgebaut sind, und dient somit als kritische Komponente zur Unterstützung des Sektors.

Wouter Witvoet, CEO von DeFi Technologies, sagte: „Wir sind sehr erfreut, eine Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies einzugehen. Als HIVE gegründet wurde, gab es für Investoren am Aktienmarkt keine Möglichkeit, Zugang zu den wachsenden Kryptowährungsmärkten zu erhalten. HIVE war das erste börsennotierte Mining-Unternehmen, das Investoren ein Engagement in dieser aufstrebenden Branche bot, indem es ermöglichte, einfach eine Aktie in einem Wertpapierdepot zu kaufen. Wie HIVE will auch DeFi Technologies dasselbe erreichen, indem es Investoren eine einfache Möglichkeit bietet, in den schnell wachsenden dezentralen Finanzsektor einzusteigen. Mit über 2 Milliarden gehandelten Aktien war HIVE im Jahr 2020 die liquideste Aktie an der Toronto Venture Exchange und die am besten performende Cryptocurrency-Aktie weltweit nach Performance, wobei der Aktienkurs um über 1500 Prozent stieg. Ungefähr 96 Prozent der DeFi-Transaktionen finden im Ethereum-Netzwerk statt, wobei HIVE das einzige börsenorientierte Unternehmen ist, das Ether in industriellem Maßstab schürft. Die Partnerschaft gibt DeFi Technologies die Möglichkeit, diese Infrastruktur für künftige Entwicklungen zu nutzen, um in einer noch nie dagewesenen Weise zu skalieren.“

Frank Holmes, Chairman und Chief Executive von Hive, sagte: „Wir sind begeistert von dieser strategischen Partnerschaft mit DeFi Technologies und sehen starke Synergien zwischen den beiden Unternehmen. Da HIVE das einzige börsennotierte Unternehmen ist, das Ethereum in industriellem Maßstab schürft, sehen wir Chancen in der Zusammenarbeit mit DeFi Technologies rund um den Miner Extractable Value und den potenziellen daraus resultierenden Vorteilen für HIVE „.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Über HIVE Blockchain Technologies Ltd.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX.V gelistetes Unternehmen, das eine Brücke vom Blockchain-Sektor zu den traditionellen Kapitalmärkten schlägt. HIVE besitzt hochmoderne, mit grüner Energie betriebene Rechenzentrumsanlagen in Kanada, Schweden und Island, die neu geschürfte digitale Währungen wie Bitcoin und Ethereum kontinuierlich in der Cloud produzieren. Unsere Anlagen bieten den Aktionären ein Engagement bei den operativen Margen des Minings digitaler Währungen sowie ein Portfolio von Krypto-Währungen.

