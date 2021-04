DeFi Technologies meldet Beginn von ordnungsgemäßem Aktienrückkaufprogramm

Toronto (Ontario), 9. April 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: RDNAF) (DeFi oder das Unternehmen) freut sich, seine Absicht bekannt zu geben, mit einem ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramm (Normal Course Issuer Bid, das NCIB) zu beginnen, um Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) über die Einrichtungen von Neo Exchange Inc. (die Exchange) und/oder andere alternative kanadische Handelsplattformen zurückzukaufen. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können, sowie der genaue Zeitpunkt dieser Erwerbe werden vom Unternehmen festgelegt werden.

Das Unternehmen führt das NCIB durch, da seine Geschäftsführung der Auffassung ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien zurzeit und von Zeit zu Zeit möglicherweise nicht den zugrunde liegenden Wert des Geschäfts und der Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Das Management ist der Ansicht, dass der Erwerb von Stammaktien zur Kraftloserklärung zu den jeweiligen Zeitenpunkten im besten Interesse der Aktionäre des Unternehmens und eine angemessene Verwendung seiner flüssigen Geldmittel wäre.

Das NCIB wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt und von der Exchange akzeptiert und wird gemäß den geltenden Bestimmungen und Richtlinien der Exchange und dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht umgesetzt werden. Das NCIB soll am 13. April 2021 beginnen und bis 8. April 2022 laufen – oder bis zu einem früheren Zeitpunkt, wenn das NCIB abgeschlossen ist.

Gemäß den Bedingungen des NCIB kann das Unternehmen, wenn es dies für ratsam hält, seine Stammaktien im Rahmen von Transaktionen auf dem offenen Markt über die Einrichtungen der Exchange und/oder andere alternative kanadische Handelsplattformen erwerben, und zwar bis zu einer Höhe von 9,7 Prozent des Streubesitzes der Stammaktien zum 9. April 2021 oder 18.162.177 Stammaktien, die insgesamt erworben werden. Der Preis, den das Unternehmen für die Stammaktien zahlen wird, ist der zum Zeitpunkt des Erwerbs vorherrschende Marktpreis und alle erworbenen Stammaktien werden vom Unternehmen für kraftlos erklärt werden. Gemäß den Bestimmungen der Exchange dürfen die täglichen Käufe (außer gemäß einer Ausnahme für Blockkäufe) an der Exchange im Rahmen des NCIB 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der Exchange, gemessen an den Daten zwischen 9. November 2020 und 8. April 2021, nicht überschreiten.

Das Unternehmen hat PI Financial Corp. damit beauftragt, Käufe im Rahmen des NCIB zu koordinieren und zu ermöglichen.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die NCIB, die Bedingungen dieser NCIB, einschließlich des Preises und der Anzahl der Stammaktien, die erworben werden können, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen.. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

