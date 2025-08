Defizit am Platinmarkt droht

Nach einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung bewegt sich der Platinpreis seit Mai auf erfreuliche Weise.

Dieser Artikel erscheint im Namen von Sibanye-Stillwater und Fortuna Mining, Unternehmen, mit der die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält.

Die Minenproduktion beim Platin fällt. Auch wenn die Platinnachfrage etwas sinkt, so sollte sich insgesamt im laufenden Jahr ein Defizit ergeben. Das Warten sollte sich also gelohnt haben, das Pandemie-Hoch wurde geknackt und sogar ein neues Zehn-Jahres-Hoch erreicht. Der Preisanstieg dieses Jahr übertrifft sogar den Weg des Goldpreises. Zwar ist die Wasserstofftechnologie noch nicht zum großen Platinnachfrager aufgestiegen, aber eher schleppende E-Auto-Verkäufe (mit Ausnahme von China) haben den Platinverbrauch für die Katalysatoren in herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor hochgehalten.

Gemäß dem World Platinum Investment Council soll zwar diese Nachfrage in 2025 um zwei Prozent fallen, dies trübt aber die Platinpreisentwicklung nicht. Das meiste Platin verbraucht China, nämlich rund 29 Prozent der globalen Produktion. Und da Gold sehr teuer geworden ist, ersetzt heute vielfach Platinschmuck den Goldschmuck. Dies zeigen die Zahlen. In China und auch in anderen Regionen ist der Absatz von Platinschmuck deutlich angestiegen. Gleichzeitig gehen auch als Investmentvehikel mehr Platinmünzen und -barren über den Ladentisch. Aus globaler Sicht ist die Platinnachfrage daher im ersten Quartal 2025 um zirka zehn Prozent gestiegen. Um die gleiche Prozentzahl ist die Produktion gesunken.

Aber trotz des hohen Preises ist Gold nach wie vor begehrt. Die Zentralbanken etwa besitzen nun ungefähr 36.000 Tonnen Gold. Den Höchststand gab es in den 1960er Jahren bei 38.000 Tonnen, als noch das Bretton-Woods-System galt. Erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen ist Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-calibre-mining-sibanye-stillwater-mag-silver-und-goldshore-resources/ – (USA und in Südafrika).

Ebenfalls erfolgreich in Sachen Gold- und Silberproduktion ist Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ – mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal 2025 konnten mehr als 71.600 Unzen Gold produziert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

