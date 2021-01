Deine Lieferkette – Dein Wettbewerbsvorteil – Praxiswissen und Ideen für ein besseres Supply Chain Management

Martin Hendel fasst in „Deine Lieferkette – Dein Wettbewerbsvorteil“ praxiserprobtes Wissen sowie persönliche und erfolgreich angewandte Glaubenssätze in einfacher und verständlicher Form zusammen.

Dieses neue Buch richtet sich vor allem an Interessierte, Neueinsteiger, Kleinunternehmer, Mittelständler sowie Startups, denn gerade hier liegt oft einiges an Potential in den Lieferketten verborgen. Beispielsweise sollte sich laut dem erfahrenen Autor ein Startup direkt bei Festlegung des Produktportfolios und deren Vertriebswegen Gedanken zu einer zukunftsorientierten Lieferkette machen. Somit wird diese zu einem Beschleuniger des zukünftigen Geschäftserfolgs und nicht zu einem Hindernis! Die gesamtheitliche Wirkungsweise der Lieferkette für ein Unternehmen wird in diesem Buch verständlich erläutert, denn eine gut funktionierende Supply Chain bietet den entscheidenden Faktor im Wettbewerb. Auf dem klassischen Bildungsweg, wie einem Betriebswirtschaftsstudium oder Weiterbildungen für Fach- und Betriebswirte, werden oftmals lediglich einzelne Bereiche einer Lieferkette gelehrt.

Dabei wird laut „Deine Lieferkette – Dein Wettbewerbsvorteil“ von Martin Hendel zu wenig auf die Wechselwirkungen zwischen den Supply-Chain-Funktionen oder Wettbewerbsvorteilen für das Gesamtunternehmen eingegangen. Das Lieferketten-Management stimmt Funktionen wie Produktion, Lager und Einkauf auf die Bedürfnisse der kommerziellen Geschäftsaspekte und somit letztendlich auch der Kunden ab. Am Markt gibt es bereits einige gute Fachbücher. Diese sind aufgrund ihrer Wissenstiefe und -breite aber oftmals schwer verdaulich und bringen keine große Lesefreude für das breite Publikum – genau in diesem Punkt unterscheidet sich Martin Hendels Buch!

„Deine Lieferkette – Dein Wettbewerbsvorteil" von Martin Hendel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17321-7 zu bestellen.

