Dekorative HPL Vollkernplatten: Das Zukunftsmaterial für langlebige und designstarke Außenbereiche

HPL Vollkernplatten setzen neue Maßstäbe im Außenbereich: extrem wetterfest, langlebig, flexibel im Design und nachhaltig produziert. Für maximale Freiheit bei der Gestaltung moderner Außenanlagen.

Wenn es um moderne Außenanlagen geht, stehen Architekten, Handwerksbetriebe und private Bauherren vor einer zentralen Frage: Welches Material vereint maximale Wetterbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit und gestalterische Freiheit?

Die Antwort darauf lautet: HPL Vollkernplatten, auch bekannt als Kompaktplatten.

Kaum ein anderes Plattenmaterial hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Entwicklung erlebt. Was früher vor allem im Labor- oder Industriebereich eingesetzt wurde, ist heute ein gefragtes Premium Material für Fassaden, Balkone, Sichtschutzanlagen, Türen, Tore, Zäune und hochwertige Gartenarchitektur.

Der Grund dafür ist einfach: Kompaktplatten sind nahezu unverwüstlich. Sie trotzen Wind, Wetter, UV Strahlung, Feuchtigkeit, mechanischer Belastung und sogar Vandalismus – und das über Jahrzehnte hinweg. Somit bieten HPL Vollkernplatten eine langlebige Lösung für moderne Außenanlagen und eine große Designvielfalt.

Die PWM Presswerk Mainleus GmbH produziert seit Jahrzehnten dekorative Schichtstoffplatten und zählt zu den wenigen Herstellern, die HPL Vollkernplatten vollständig im eigenen Werk fertigen – nachhaltig, flexibel und in beeindruckender Designvielfalt.

Was Kompaktplatten so besonders macht

HPL Vollkernplatten bestehen aus mehreren Lagen Zellulose, die mit duroplastischen Harzen imprägniert und unter hohem Druck verpresst werden. Das Ergebnis ist ein extrem dichter, homogener Plattenkern, der selbst stärksten Witterungs- und Umwelteinflüssen standhält.

Die Platten sind farbstabil, formstabil und nahezu unverwüstlich – Eigenschaften, die sie zu einem bevorzugten Material für langlebige Außenanwendungen machen.

Wetterbeständigkeit und Robustheit für Jahrzehnte

Ob Starkregen, Frost, Hitze oder UV Strahlung: Kompaktplatten behalten ihre Stabilität und Optik über viele Jahre hinweg. Die porenfreie Oberfläche ist schlag- und abriebfest und lässt sich leicht reinigen. Selbst Graffiti oder hartnäckige Verschmutzungen können mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden.

Diese Eigenschaften machen Kompaktplatten besonders attraktiv für öffentliche Bereiche, stark frequentierte Anlagen und gewerbliche Außenflächen.

Lange Nutzungsdauer und geringe Folgekosten

HPL Vollkernplatten sind nicht nur technisch überlegen, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll:

o keine Nachbehandlung erforderlich

o minimaler Wartungsaufwand

o extrem lange Lebensdauer

o hohe Vandalismus Resistenz

Nachhaltige Produktion als Qualitätsmerkmal

Die PWM Presswerk Mainleus GmbH setzt bei der Herstellung auf umweltfreundliche Prozesse. Die Platten bestehen aus Zellulose – einem nachwachsenden Rohstoff – und werden mit regenerativen Energien verarbeitet. Ein Großteil der Prozesswärme entsteht durch Abfallverbrennung in speziellen Feuerungen mit Abgasreinigung.

Damit erfüllen die Platten nicht nur höchste technische Anforderungen, sondern auch ökologische Standards.

Designfreiheit ohne Grenzen

Ein wesentlicher Vorteil von Kompaktplatten ist ihre gestalterische Vielfalt. Neben verschiedenen Holzdekoren, Stein- und Fantasiedekoren und eine große Palette an unifarbene Dekorschichten, bietet PWM digitale Motivdrucke für unbegrenzte Gestaltungsfreiheiten. Hinzu kommen vielfältige Prägestrukturen für Oberflächen und diverse Kerne für farbige Kanten. Diese Vielfalt ermöglicht individuelle Lösungen für moderne Architektur, Garten- und Landschaftsbau sowie gewerbliche Außenanlagen. Jede Kompaktplatte kann als eigenständiges Gestaltungselement eingesetzt werden.

Vielfältige Einsatzbereiche im Außenbereich

Sichtschutz- und Windschutzanlagen

HPL Vollkernplatten bieten Privatsphäre und Schutz vor Wind, ohne massiv oder aufdringlich zu wirken. Sie fügen sich harmonisch in moderne Garten- und Terrassengestaltungen ein.

Mehr dazu: https://www.dekorplatten.de/dekorplatten-aussenbereich/windschutz-sichtschutz

Balkon- und Fassadenverkleidungen

Dank ihrer hohen Biegefestigkeit und UV Beständigkeit eignen sich Kompaktplatten ideal für Fassaden und Balkone. Sie sind wartungsarm und behalten ihre Optik über viele Jahre.

Tür-, Tor- und Zaunfeldfüllungen

Die robuste Konstruktion macht HPL Vollkernplatten zu einer langlebigen Lösung für Türen, Tore und Zäune.

Mehr dazu: https://www.dekorplatten.de/dekorplatten-aussenbereich/tuer-tor-zaunfeld-fuellungen

Terrassenabtrennungen und Gartenarchitektur

Ob als Rankgitter, Gabionenverkleidung oder Wegbegrenzung – HPL Platten bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Gewerbliche und öffentliche Außenbereiche

Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit eignen sich Kompaktplatten ausgezeichnet für:

o Schulen

o Kindergärten

o Sportanlagen

o Industrieanlagen

o öffentliche Plätze

Maßanfertigung und Konfektionierung – ein entscheidender Vorteil

PWM bietet nicht nur Plattenmaterial, sondern auch die komplette Weiterverarbeitung:

o Zuschnitt

o Bohrungen

o Fräsungen

o Kantenbearbeitung

o montagefertige Bauteile

Damit erhalten Kunden HPL-Platten, die exakt auf ihre Projekte abgestimmt sind.

Fazit: Kompaktplatten sind das Premium Material für moderne Außenbereiche

Wer langlebige, ästhetische und nachhaltige Außenanlagen gestalten möchte, findet in HPL Vollkernplatten eine ideale Lösung. Sie vereinen Robustheit, Designfreiheit und ökologische Verantwortung.

Die PWM Presswerk Mainleus GmbH zählt zu den führenden Herstellern, die dieses Material in höchster Qualität produzieren – individuell, flexibel und nachhaltig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dekorplatten Hersteller PWM® Presswerk Mainleus GmbH

Herr Gerhard Münch

Pölz 14

95336 Mainleus

Deutschland

fon ..: +49 (0) 9229 / 974433

web ..: https://www.dekorplatten.de

email : service@dekorplatten.de

Die PWM Presswerk Mainleus GmbH ist ein führender Hersteller dekorativer Schichtstoffplatten, darunter HPL Platten, Kompaktplatten und Verbundplatten. Das Unternehmen wurde ursprünglich als Gesellschaft für Werkstoffformung gegründet und verfügt heute über mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion hochwertiger, individuell gestaltbarer Plattenmaterialien mit Dekoroberflächen.

Mit ihrer hauseigenen Produktion in Oberfranken, setzt das Unternehmen auf nachwachsende Rohstoffe, regenerative Energien und umweltfreundliche Produktionsverfahren.

PWM bietet eine breite Palette an dekorativen Schichtstoffplatten. Das Portfolio umfasst HPL Kompaktplatten und Verbundplatten mit HPL Beschichtung, die in zahlreichen technischen und gestalterischen Anwendungen eingesetzt werden. Kunden profitieren von hoher Materialqualität, flexiblen Designoptionen und einer präzisen, kundenspezifischen Fertigung.

Pressekontakt:

Bio SEO Agentur Handart

Frau Melanie Lammer

Schellenbergstraße 3

82110 Germering

fon ..: +49 (89) 89 42 70 58

web ..: https://www.bio-seo.de

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