Demo vor Schlachthof „Dithmarscher Geflügel“ bei Potsdam angekündigt

Nach schweren Tierschutzvorwürfen rufen ARIWA und ANINOVA zur Demo am 29.03.2026 in Seddiner See auf. Rund 200 Teilnehmende werden erwartet.

Vor dem Geflügelschlachthof der Marke „Dithmarscher Geflügel“ in Seddiner See soll es am 29. März 2026 eine Demonstration geben. Dazu rufen die Tierrechtsorganisationen Animal Rights Watch (ARIWA) und ANINOVA gemeinsam auf. Erwartet werden rund 200 Teilnehmende.

Hintergrund sind schwerwiegende Tierschutzvorwürfe: Bereits im Dezember hatte ANINOVA Bildmaterial aus dem Schlachthof veröffentlicht, das den Verdacht auf Tierquälerei begründet. Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie Enten und Gänse geschlagen, gewürgt oder grob an Kopf und Hals gerissen werden. Die dokumentierten Handlungen sind aus Sicht von ANINOVA als schwere Tierschutzverstöße bis hin zu strafrechtlich relevanter Tierquälerei zu bewerten.

Auch im Umfeld des Schlachthofs stehen weitere Betriebe in der Kritik. Die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (ARIWA) hat aktuelles Bildmaterial aus einem Entenmastbetrieb veröffentlicht, das einen groben Umgang mit Tieren bei der Verladung dokumentiert. Der betroffene Betrieb war bereits in der Vergangenheit durch Tierschutzverstöße aufgefallen, die zu behördlichen Maßnahmen und einer Geldauflage führten. Die aktuellen Aufnahmen legen nahe, dass es sich um wiederholte Verstöße handelt. Die Tiere werden anschließend zum Schlachthof nach Seddiner See transportiert.

Mehrere Supermarktketten, darunter EDEKA, Kaufland und REWE, haben ihre Zusammenarbeit mit dem Schlachthof nach Bekanntwerden der Vorwürfe ausgesetzt. Hier besteht die Forderung, dass die Zusammenarbeit dauerhaft beendet wird.

Mit der Demonstration soll auf die dokumentierten Missstände aufmerksam gemacht und eine grundlegende gesellschaftliche Debatte angestoßen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Tiere überhaupt für wirtschaftliche Zwecke gezüchtet, transportiert und getötet werden dürfen.

Die beteiligten Organisationen fordern vor diesem Hintergrund die Schließung des betroffenen Entenmastbetriebs sowie des Schlachthofs in Seddiner See. Während der Mastbetrieb als Wiederholungstäter gilt, zeigen die Aufnahmen aus dem Schlachthof aus Sicht der Organisationen besonders gravierende und systematische Formen der Tierquälerei.

Eine pflanzliche, vegane Lebensweise bietet die beste Möglichkeit, Tierleid konsequent zu vermeiden.

Demo-Übersicht

Wann: 29.03.2026, 11:15 Uhr – 13:15 Uhr

Wo: Start am Bahnhof Seddiner See, Ende vor dem Schlachthof, Am Fuchsbau 24, 14554 Seddiner See

Veranstalter: Animal Rights Watch (ARIWA), Ansprechpartnerin: Anna Schubert (presse@ariwa.de), Tel.: 01577-6633353

Ziel: Anstoß einer gesellschaftlichen Debatte über die Nutzung von Tieren sowie die Forderung nach Schließung des Entenmastbetriebs und des Schlachthofs in Seddiner See

Weitere Informationen zur Demo hier und zur Schlachthof- Aufdeckung hier.

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Herr Jan Peifer

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Der Focus von ANINOVA e.V. liegt in den Bereichen Massentierhaltung und Pelz. Die Tierrechtsorganisation zeigt mit Aufdeckungen und Undercover Recherchen auf, wie sogenannte Nutztiere in Deutschland gehalten werden. Weitere Informationen unter www.aninova.org

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