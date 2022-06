Den Charakter von Private Equity verstehen – Ist Ihr Unternehmen fit für das Raising von Beteiligungskapital?

Alle mittleren und großen Unternehmen nutzen oder nutzten Private Equity – und entwickelten sich von mittelständischen Betrieben zu Unternehmen mit tausenden Miarbeitern.

Mit der zunehmenden medialen Berichterstattung über und dem wachsenden Interesse an Start-ups, Fundraising und Risikokapital sind viele Begriffe mehrdeutiger denn je geworden. Das kann dazu führen, dass Unternehmer nicht mehr wissen, wie sie wirklich an die Geldbeschaffung herangehen sollen.

Das Fundraising und der Umgang mit künftigen Exit-Möglichkeiten können unglaublich zeitaufwendig und stressig sein. Nicht nur das, die Landschaft des Kapitals ist unglaublich verwirrend. Die Grenzen haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr verwischt. Unterschiedliche Quellen des Kapitals neben der klassischen Bankfinanzierung, die mit Basel IV und die Solvency-Richtlinien täglich anstrengender wird, spielen eine immer größere Rolle im Ökosystem der Unternehmen. Unterschiedliche Akteure im Markt der Beteiligungsfinanzierung breiten sich aus, je nachdem wie und in welchem Stadium sie sich beteiligen.

Das Match Making macht den Unterschied.

Eigenkapitalfinanzierung durch Private Equity ist Stoff, aus dem Unternehmer-Träume gewoben werden. Doch Augen auf bei der Auswahl des passenden Private Equity-Hauses. So vielfältig die Private-Equity-Kapital-Investoren-Landschaft ist, so mannigfaltig sind ihre Vorbedingungen, Risikoappetite, Business Modelle und mögliche Fallstricke.

Um hier die richtige Weggabelung in Richtung des perfekten Match Making zwischen den eigenen Unternehmenszielen und den Investment-Zielen des Eigenkapital-Gebers zu nehmen muss die Ausgangsituation eines Unternehmens im Kapitalmarkt, seine Wettbewerbsposition und die sich entwickelnden Dynamiken der jeweiligen Branche mit ihrem zukünftigen Potenzial für die eigenen Geschäftsfeldern unter die Lupe genommen werden.

Doch nicht genug: Auch Ihre Unternehmensstruktur muss atmungsfähig gegenüber den unterschiedlichen Typen von Private Equity-Investoren sein und bedeutet die Hereinnahme eines Investors üblicherweise auch eine Veränderung Ihrer Anteile am Unternehmen und das auf ehrgeizigem Bewertungsniveau – mit all seinen steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen.

Wenn dann Ihr Traum-Investor noch individuelle Vorstellungen zur gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung seiner „Buy-and-Build“-Strategie mitbringt, dann braucht es mehr als Ihren wirtschaftlichen und unternehmerischen Sachverstand, um in diesem Dschungel noch die Orientierung zu behalten.

Genau für diese Herausforderungen bietet L-CAPITAL mit ihrem einzigartigen Geschäftsmodell und ihrem hochkarätigen Partner-Netzwerk nun eine maßgeschneiderte Antwort, die Chance & Risiko in eine Investoren-freundliche Balance bringt: Nach strengen Auswahlkriterien handverlesene und strategisch wertvolle Investees in den wachstumsstarken Zukunftsmärkten Europas und Corporate Finance Services, die bei soliden Private Equity-Transaktionen ein hohes Maß an Sicherheit für das Beteiligungsunternehmen und seine Eigenkapitalgeber verbinden.

Mit unseren pragmatischen Hands-on Corporate Solutions können Sie schnell und einfach die Klippen auf dem Weg zu Ihrem Traum-Investor umschiffen und mit ihm das perfekte Match Making zwischen Ihren eigenen Zielen, den Investment-Zielen des Eigenkapital-Investors, Ihrer aktuellen Unternehmens- und Anteilsstruktur und seinen individuellen Vorstellungen finden.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir begleiten Sie auf Ihrer Reise in die Zukunft. Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: l-capital.uk.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

L-Capital – Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

Großbritannien

fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk

L-Capital ist eine Consulting Company mit den Schwerpunkten Unternehmensfinanzierungen, Beteiligungen und Marketing. Das Londoner Unternehmen übernimmt die komplette Kapitaleinwerbung oder bringt Unternehmer und Anleger zusammen. Es werden 3 Wege der Kapitalbeschaffung geboten:

1. PAKET CAPITAL SEEKERS

L-Capital & Partner bietet den direkten Zugang zu einem der hochkarätigsten Investorennetzwerke der Welt mit den kompletten Kontaktdaten und Investitionsschwerpunkten von 208.784 Investoren.

2. PAKET MEETING – ab 1 Mio bis 5 Mio

L-Capital & Partner arrangiert für Unternehmer ein oder mehrere Treffen mit handverlesenen Investoren, die genau zum Finanzierungsprojekt passen.

3. PAKET CONTRACT – ab 1 Mio nach oben offen

L-Capital & Partner erledigen die Einwerbung des gewünschten Kapitals und bringen unterschriftsreife Verträge mit den Investoren.

Pressekontakt:

L-Capital – Blackcore UK Ltd

Herr Harald de Vries

63-66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23

EC1N 8LE London

fon ..: +44 845 891 0560

web ..: http://www.l-capital.uk

email : info@l-capital.uk

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit Konversations-KI auf Erfolgskurs