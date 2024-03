Den Himmel mit Dir teilen – der neuste Schlager von Jo und Josephine

Ein neuer, flotter, maritimer Schlager

Die neueste Single „Den Himmel mit Dir teilen“ offenbart ein echtes Liebesbekenntnis der beiden singenden Kapitäne Jo & Josephine. Sie wird, da sind sich die Beteiligten einig, ganz bestimmt den Weg in die Herzen der Fans finden.

Alles hat einen Ursprung und alles hat ein Ziel. Eine lange Reise, beginnend von den Quellen über Meere hinweg, bringt immer Licht und Schatten mit sich. Doch innige Liebe überwindet alle Grenzen, wenn man sich zueinander bekennt und sich unter einem Himmel vereint.

Ein auf Rhodos produziertes Musik-Video ergänzt diese Produktion mit wunderschönen maritimen Bildern.

Ein herzlicher Dank geht an Gottfried Koch (Hamburg) für die hervorragende Komposition sowie den Text und an die die Firma Star Promotion Studios für das Video.

Komponist: Gottfried Koch, Texter: Gottfried Koch

Label und Labelcode: Joe und Josephine, LC 11297

ISRC-Nummer : DE-AX8-23-00003

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2024

Quelle: Jo und Josephine GbR

