Dentalzentrum Essen – alles unter einem Dach

Eine gute Zahnarztpraxis vereint hervorragende Leistungen und Expertenwissen unter einem Dach. Das Dentalzentrum in Essen ist darum die ideale Praxis für die Zahngesundheit.

Die ausgezeichneten Zahnärztinnen und Zahnärzte in Essen vereinen Top-Qualifikationen mit praxisorientierter Teamarbeit und hohen Spezialisierungen. Eine exzellente Zahnarztpraxis wie das Dentalzentrum Essen beherbergt Expertinnen und Experten auf vielen Fachgebieten und kann dadurch jederzeit und mit kurzen Wegen eine Einschätzung über die Zahngesundheit abgeben. Wenn alle Leistungen unter einem Dach sind, profitieren Patientinnen und Patienten von zahlreichen Vorteilen.

Die Leistungen einer ausgezeichneten Zahnarztpraxis

Damit eine Zahnbehandlung möglichst ohne Komplikationen und schnell sowie sorgfältig vonstattengehen kann, ist es unerlässlich, dass erfahrene und spezialisierte Zahnärztinnen und -ärzte sich um die Zahngesundheit kümmern. Durch die Arbeitsteilung und die Spezialisierung auf Fachgebiete wird die Fehlerquote reduziert und durch die Teamarbeit die Arbeitszufriedenheit gesteigert. Das Dentalzentrum Essen übernimmt darum von der Prophylaxe bis hin zur Oralchirurgie sämtliche Leistungen in der Zahngesundheit. Patientinnen und Patienten werden dadurch optimal versorgt und haben eine Ansprechperson für all ihre Anliegen.

Zu den Leistungen des Dentalzentrums Essen gehören:

– Prophylaxe

– Implantologie

– Zahnersatz

– Wurzelbehandlung

– Zahnästhetik

– Parodontologie

– Oralchirurgie

– Schnarch-Therapie

– Digitale Volumentomographie (DVT)

– Periimplantitis

– Sportzahnmedizin

– Zahnklinik

– Dentallabor

Das sind die Vorteile einer Praxis, die alle Leistungen unter einem Dach vereint

In einer Zahnarztpraxis, die Expertinnen und Experten auf verschiedenen Gebieten zusammenbringt, können schnell Diagnosen gestellt werden. Dadurch kann die Behandlung effizient und sofort erfolgen. Bei Ungewissheiten kann zudem eine zweite Meinung eingeholt werden. Digitale Zahnabdrücke ermöglichen höchste Präzision für den Zahnersatz, während modernste Röntgengeräte präzise Diagnosen erlauben. Im späteren Verlauf können hochqualitative Implantate, Zahnspangen und Zahnschienen hergestellt werden.

Die enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen sorgt dafür, dass die Patientinnen und Patienten die beste Versorgung erfahren. Kurze Wartezeiten vom ersten Aufkommen der Zahnschmerzen, der Diagnostik bis hin zur Behandlung und Heilung sorgen für das Wohlergehen.

Das Dentalzentrum Essen steht allen für Fragen offen

Das Dentalzentrum steht Patientinnen und Patienten weit über die Terminvergabe hinaus für Fragen zu den Leistungen offen. Für Terminvereinbarungen ist die Praxis über die Telefonnummer 0201 280 270 erreichbar. Wer den Kontakt per E-Mail bevorzugt, kann an die Mailadresse info@dentalzentrum-essen.de schreiben. Der Sitz des Dentalzentrums ist in direkter Nähe des Elisabeth-Krankenhauses in der Herwarthstraße 102 / Ecke Moltkestraße in 45138 Essen.

