Der 5. RHY ART SALON BASEL findet im Juni 2022 statt.

Der internationale Kunstsalon zeigt vom 16. bis 19. Juni 2022 in Basel zeitgenössische Kunst. Die Ausgabe im Juni 2021 findet nicht statt, sie wurde wegen der aktuellen Pandemie auf 2022 verschoben.

Der Rhypark wird im Juni 2022 ein Treffpunkt für Kunstliebhaber sein. RHY ART schafft mit Einzelausstellungen eine Plattform für die Entdeckung junger wie auch etablierter Künstler.

RHY ART SALON BASEL

5. Internationaler Kunstsalon mit Positionen zeitgenössischer Künstler

Rhypark Basel

16. – 19. Juni 2022

Info:

office@rhy-art.com

https://rhy-art.com/besuchen

https://rhy-art.com/presse

Eine besondere Ausstellung:

RHY ART ist in seiner 5. Ausgabe wieder einzelnen Künstlerinnen und Künstlern gewidmet. RHY ART wurde aus der Vision geboren, unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern eine Präsentationsfläche zu geben. Gründungsziel dieser Ausstellung ist es, Kunstschaffende wieder in den Mittelpunkt des Kunstmarktes zu stellen; junge Künstler*innen zu entdecken und die Leistungen bereits etablierter Künstler*innen zu präsentieren. Seit der Gründung 2015 haben bereits Künstlerinnen und Künstler aus 25 Ländern ihre Werke an der RHY ART präsentiert.

Die Künstlerinnen und Künstler sind während der Veranstaltung anwesend und präsentieren persönlich ihre Werke, die mit Leidenschaft und Präzision kreiert wurden. Rhy Art dient der Kommunikation, dem Handel und Kontakt mit der Öffentlichkeit, der Kauf von Kunstwerken ist möglich.

Eine Plattform für Begegnung und Austausch:

RHY ART präsentiert vom 16. bis 19. Juni 2022 nahe der Innenstadt zeitgenössische Kunst. Für leidenschaftliche Kunstsammler und Kunstinteressierte bildet RHY ART durch die Fokussierung auf einzelne Künstlerpräsentationen (sogenannte Solo Shows oder One-Person-Shows) eine Ergänzung zu den sonst üblichen Galeriemessen.

Präsentiert werden auf überschaubarer Fläche Kunstwerke aller zeitgenössischen Kunststile mit innovativen Sujets und in handwerklicher Perfektion: Fotografie, Digitale Kunst, Grafik, Malerei, Skulptur und Installationen. Aktuelle und internationale Positionen zeitgenössischer Kunst werden hier stilvoll präsentiert.

Angeboten werden Bilder, Skulpturen, künstlerische Fotografie, limitierte Drucke, digitale Kunst und Objektkunst von Newcomern und etablierten Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt an der Ausstellung Kunstwerke für mittlere und auch schon kleine Budgets. RHY ART ist der ideale Ort, um die eigene Kunstsammlung zu starten oder aufzufrischen.

Veranstaltungsort:

Die Halle des Rhypark Basel ist eine säulenfreie Halle mit viel Tageslicht und einer grossen Fensterfront direkt zum Rheinufer.

Mit schöner Aussicht und in entspannter Atmosphäre nehmen die Künstler und Galerien von RHY ART die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise. Bei persönlichen Gesprächen am Ausstellungsstand oder in der hervorragenden Gastronomie des Rhyparks lassen sich die Eindrücke vertiefen.

Basel – Kulturhauptstadt der Schweiz:

Schweizer Qualität trifft in Basel auf eine multikulturelle Bevölkerung im Grenzgebiet zu Frankreich und Deutschland. Das macht die Stadt unverwechselbar weltoffen, international und innovativ. Basel ist mit seiner vielfältigen Kulturszene und den alljährlichen hochkarätigen Veranstaltungen ein kultureller Hotspot der Schweiz.

https://rhy-art.com/de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

