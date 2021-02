Der etwas andere Tiershop mit hohem Bonus Potential

Tiershops gibt es viele. Paulas Tiershop nur einmal. Dieser Shop ist im wörtlichen Sinne einmalig, hier gibt es nicht nur den kompletten Tierbedarf, sondern auch diverse Boni und hohe Rabatte.

Halle, 19.02.2021 – Paulas Tiershop – Der Tiershop mit Herz

Paulas Tiershop bietet jeden erdenklichen Tierbedarf für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Fische. Sie finden Futter, Pflegeartikel sowie diverse Geschenkkarten und Gutscheine für jeden Anlass. Wählen Sie aus einem vielfältigen Angebot und einem großen Sortiment an Tierbedarf. Welche Besonderheiten der Tiershop sonst noch anbietet, beschreibt der folgende Artikel.

* Die Dauer-Rabatt-Card

Diese Rabattkarte ist 3 Jahre lang gültig, sie kostet einmalig 30 Euro und reduziert bei Angabe der Nummer auf der Karte jede Bestellung über 60 Euro sofort um 10 Euro. Die Bestellungen sind auch in keiner Weise limitiert, auf diese Weise sind beispielsweise auch Sammelbestellungen für die Familie, Freunde und Bekannte möglich. Die Rabattcard hilft also, bei jeder Bestellung 10 Euro zu sparen und sie rentiert sich bereits ab der dritten Bestellung.

Das Besondere an diesem Rabatt erkennt man erst bei näherem Hinschauen. Die Anzahl der Bestellungen, bei denen man die 10 Euro abziehen kann, ist nicht limitiert. Bestellt man also beispielsweise zweimal pro Monat für über 60 Euro spart man in dem Zeitraum von 3 Jahren immerhin stattliche 720 Euro. Die Rabattkarte kann auch, z.B. anstelle eines Gutscheins verschenkt werden.

* Aktive Unterstützung des Tierschutzes

Ein Herz für Tiere wird bei Paulas Tiershop groß geschrieben. Daher sind die Bemühungen riesig, auch aktiv verschiedene Tierschutzorganisationen zu unterstützen. Dies ist auch mit jedem Einkauf möglich. Wird bei der Bestellung vom Tierbedarf der Cashkey angegeben, dann werden 5% des Bestellwertes für die Unterstützung eines Tierprojektes verwendet. Ist genug Geld gesammelt worden, wird zu Vorschlägen aufgerufen, welcher Tierschutzorganisation die Spende übergeben werden soll. Fünf der vorgeschlagenen Tierschutzorganisationen kommen anschließend zur Abstimmung. Auch der kleinste Betrag zählt, denn auch viele kleine Beträge ergeben Großes.

* Das Kummertelefon

Jeder Tierbesitzer kennt das Gefühl, wenn ein Tier krank ist, oder stirbt. Die Sorge um das Tier ist groß, alles wird getan, damit es dem Tier bessergeht. Kann das Tier aber nicht mehr gesundwerden, oder stirbt es altersbedingt, vielleicht muss es sogar eingeschläfert werden, dann sind Schmerz und Trauer groß. Nicht jeder Mensch hat jemanden, mit dem er in dieser Zeit sprechen und seinen Kummer teilen kann. Einige Mitarbeiter von Paulas Tiershop sind bereit, mit diesen Menschen Gespräche zu führen. Sie können eine E-Mail schicken, und angeben, zu welcher Uhrzeit ein Telefonat für Sie günstig ist. Dann werden Sie von einem Mitarbeiter von Paulas Tiershop angerufen.

* Ein neues Handy

Eine weitere Besonderheit von Paulas Tiershop ist, die sogenannte „Family Spezial“. Beim Einkauf von Tierbedarf kann man Punkte sammeln. Sind genügend Punkte gesammelt, kann man auf der Seite Family Technik sein neues Smartphone anfordern. Mit dem Sammeln der Punkte beim Einkauf von Tierbedarf in Paulas Tiershop ist es möglich, auch bei schlechter Bonität in den Genuss vom neuesten Handy zu kommen. Dies ist sogar als Ratenkauf möglich. Bei jeder Bestellung, nicht nur von Tierbedarf, sondern auch Dekoartikel aus der „Tierwelt“ können erworben werden, muss der Cashkey im entsprechenden Feld angegeben werden.

Zahlungsmöglichkeiten

Anders als man das aus anderen Shops gewohnt sein mag, bietet Paulas Tiershop weder Überweisung noch Kreditkarte als Zahlungsart an. Das hat allerdings nichts mit Unfreundlichkeit oder mangelnder Kundenorientierung zu tun, sondern mit ausgeprägtem Tierschutz. Was bedeutet das? Viele wissen nicht, dass mit Zahlungsarten wie Sofortzahlung (Klarna), Kreditkarte oder Paypal zum Teil heftige Gebühren einhergehen. Natürlich müssen diese Gebühren auf das Produkt umgelegt werden. Hier geht Paulas Tiershop explizit einen anderen Weg, bietet ausschließlich Zahlungsformen an, die gebührenfrei sind und spendet die ersparten Gebühren an den Tierschutz. Im Ergebnis ein durchaus überzeugendes Konzept.

Sind Sie auf diesen einzigartigen Shop neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach mal rein unter www.paulas-tiershop.de und testen Sie selbst die besonderen Angebote!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paulas Tiershop – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://www.paulas-tiershop.de/

email : info@paulas-tiershop.de

Paulas Tiershop ist ein außergewöhnlich innovatives Unternehmen. Hier wird der Einkauf des nötigen Tierbedarfs mit dem Sammeln von Boni und Punkten verbunden. Diese wiederum können für mehrere Möglichkeiten genutzt werden. Es besteht die Möglichkeit eines Sofortrabatt, je nach Bestellwert bis zu 16 Prozent, es besteht die Möglichkeit, für den Tierschutz zu spenden (ohne Mehrkosten) und sehr gerne genutzt wird das Angebot, durch die gesammelten Punkte ein neues Handy deutlich günstiger zu erhalten.

Pressekontakt:

Paulas Tiershop – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://www.paulas-tiershop.de/

email : info@paulas-tiershop.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kontaktloses Parken