Der Eumismus – Philosophische Gedanken

Robin Haug versucht mit „Der Eumismus“ eine philosophische, anthropozentrische Annäherung an Alles.

Es gibt einige wirkmächtige und relevante Fragen, die den meisten Menschen früher oder später einmal durch den Kopf gehen. Z.B.: Was geht hier eigentlich ab? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Mensch? Ist er gut oder böse? Wer bin ich? Haben wir einen freien Willen? Die Beantwortung dieser Gedankengänge bringt eine Weltsicht in Bewegung. Die Komplexität mischt sich laut dem Autor dieses neuen Buchs mit dem allgegenwärtigen Raum. Es scheint Alles strebt nach Einem. Die Leser lernen in diesem Buch u.a. dass die Realität ist nicht gänzlich erfassbar ist, dass Vereinfachungen sind oft effektiv und nötig sind, und dass das Wahrscheinlichste in den meisten Fällen auch die Wahrheit ist.

Die Überlegungen in dem Buch „Der Eumismus“ von Robin Haug stellen nur einen Versuch dar, die vielschichtige Realität oder wenigstens den Autor zu erfassen. Er bezeichnet sich weder als einen großen Philosophen noch einen guten Wissenschaftler. Er denkt jedoch, dass die Informationen in seinem Buch für die Leser gut sein werden. Der Autor wurde 1999 geboren und ist von der Natur umgeben in einem Wald aufgewachsen. Er ist heute Schauspieler, Philosoph und Geschichtenerzähler mit einem unerschöpflichen Interesse an unterschiedlichen, grundlegenden Perspektiven auf die Welt.

„Der Eumismus" von Robin Haug ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22046-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

