Der Fisch in der Heizung – Humorvoller Erzählungen eines Pflegers

Gerhard Moser erlaubt den Lesern in „Der Fisch in der Heizung“ den Einblick in den abwechslungsreichen und oft unglaublichen Alltag eines Pflegers.

„Was haben Sie eigentlich verbrochen, dass Sie als Pfleger hier arbeiten müssen?“, fragt die schizophrene „Fürstin von Hammerschlag“ den Erzähler und Protagonisten in einer der aberwitzigsten Geschichten des Erzählbandes „Der Fisch in der Heizung“. Die „Fürstin“ darf so etwas fragen …

Finden Sie in Gerhard Mosers unterhaltsamer Lektüre heraus, wie die Fürstin zu ihrem Titel kam, wie der Fisch in die Heizung gelangte und dort beinahe sein imaginäres Leben verlor, oder wie eine rüstige Rentnerin ausbüxte, um sich noch einen großen Traum zu erfüllen. Die teilweise sehr witzigen, aber auch berührenden Geschichten in Mosers Buch lassen viele Aspekte des Pflegeberufes für den Leser sichtbar werden.

Es geht in den Geschichten in dem kurzweiligen Buch „Der Fisch in der Heizung“ von Gerhard Moser nicht nur um „Alt sein“ und „Alt werden“, sondern in der Hauptsache auch darum, noch etwas aus den letzten Jahren oder Monaten seines Lebens zu machen. Dazu gehören neben Liebe und Trauer auch Sehnsüchte aller Art. In Mosers authentischen Geschichten mitten aus dem Leben kommt auch die Auseinandersetzung mit dem auf Effizienz getrimmten System nicht zu kurz, denn Menschlichkeit ist eines seiner großen Anliegen. So ist es nicht verwunderlich, dass im letzten Kapitel auch die Politik von Moser gehörig aufs Korn genommen wird.

„Der Fisch in der Heizung“ von Gerhard Moser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11077-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

