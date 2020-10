Der frühe Vogel fängt den Wurm – New Placer Dome ist der Vogel

Der steigende Goldpreis ließ die Aktien der Goldkonzerne nach oben springen. Ein gutes Management mit Weitblick ist langfristig für den Erfolg ausschlaggebend, so wie bei New Placer Dome

„Wir freuen uns, 100 Prozent dieses aussichtsreichen Vermögenswerts in Nevada erworben zu haben, wo schon früher Gold aus einer Mine gefördert wurde. Da die Bedingungen für Vermögenswerte im September 2019 in einem ganz anderen Goldumfeld ausgehandelt wurden, stellt dies eine hervorragende Wertschöpfung für unsere Aktionäre dar“, sagt Max Sali, CEO von New Placer Dome (ISIN: CA64804X1015; WPKN: A2P56K). Dabei handelt es sich um eine Goldexplorationsgesellschaft, die noch nicht produziert. Aber Sali konnte bereits drei aussichtsreiche Projekte unter dem Dach von New Placer Dome zusammentragen.

Wie es einzuordnen ist, sich in dieser Zeit wie New Placer Dome rechtzeitig Projekte zu sichern, wird an einer kleinen Rechnung anschaulich. Im September 2019 stand der Goldpreis bei durchschnittlich rund 1500 US-Dollar je Unze. Heute beträgt er 1860 US-Dollar und zwischenzeitlich kletterte er sogar auf gut 2070 US-Dollar und dürfte nach Expertenmeinungen auch wieder dorthin – und darüber – zurückkehren. Produziert nun eine Goldmine 10.000 Unzen Gold im Jahr bei Gesamtkosten von 1000 Dollar je Unze, dann fallen beim Goldpreis von 1500 Dollar im Jahr rund 5 Millionen Dollar Gewinn an. Bei heutigem Goldpreis wären es 8,6 Millionen Dollar. Das sind 72 Prozent mehr bei einem Goldpreis, der 24 Prozent zugelegt hat. Hier sieht man auch den Hebel, den Goldminenaktien gegenüber dem Goldpreis besitzen.

Doch zurück zu New Placer Dome. Die Gesellschaft produziert zwar noch nicht. Jedoch werden durch erfolgreiche Exploration die Gold-Ressourcen immer umfangreicher werden. Auch diese werden dann durch einen höheren Goldpreis aufgewertet. Also auch vor der Produktionsreife profitiert ein Unternehmen, wenn es sich rechtzeitig gute Projekte gesichert hat, wie New Placer Dome. Folgende Highlights kann Sali mit seinem Team derzeit vorweisen.

Das Flaggschiffprojekt Kinsley liegt in Nevada, ist vom Carlin-Typ und New Placer Dome besitzt daran 79,9 Prozent. Ein Bohrprogramm über 20.000 Meter läuft bereits. Historische Daten zeigen eine Mineralisierung von mehr als 16 Gramm Gold pro Tonne Gestein an. Eine angezeigte Ressource von 418.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 2,63 Gramm pro Tonne Gestein, und eine abgeleitete Ressource von 117.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,51 Gramm Gold je Tonne Gestein liegt vor. Nicht weit entfernt ist die Long Canyon Mine von Barrick Gold und Ventures Newmont.

Ebenfalls in Nevada und vom Mineralisierungstyp her auch eine Carlin-Lagerstätte ist das Bolo-Gold-Silber-Projekt. Und der Carlin-Trend in Nevada ist legendär, denn Carlin-Ablagerungen sind oft sehr groß. Bisher haben 26 Minen dort mehr als 84 Millionen Unzen Gold produziert. Das Projekt punktet mit signifikanten Silbermineralisierungen sowie mit einer kürzlich gefundenen Verdopplung der historischen Gold- und Silberkontinuität. Auch auf diesem Projekt laufen die Bohrungen auf Hochtouren. Auch die Infrastruktur ist bestens, Bolo liegt rund 295 Kilometer nordwestlich von Las Vegas und ist bestens zugänglich. Strom und Wasser, ein wichtiger Punkt, sind vorhanden. Bohrergebnisse von Kinsley und Bolo werden in Kürze erwartet.

Nicht minder interessant ist das Troy-Projekt von New Placer Dome. Zum einen wurde es zu einem günstigen Zeitpunkt gesichert und zum anderen enthält es eine hochgradige Goldmineralisierung. Früher befand sich hier die Locke Mine. Neueste Proben ergaben Werte von rund 48 Gramm Gold, auch bis zu 576 Gramm Gold, einschließlich 229 Gramm Silber pro Tonne Gestein. Mit weiteren Bohrungen sollen die Tiefe und die Streichlänge der Mineralisierung erweitert werden.

Auch wenn New Placer Dome (ISIN: CA64804X1015; WPKN: A2P56K) noch über keine Produktion verfügt, könnte die Aktie jedoch eine gute Depotbeimischung für risikobereite Investoren sein. Denn steigt der Goldpreis weiter, dann wird das Gold im Boden der Projekte aufgewertet. Zudem dürften CEO Sali und seinem Team durch die aktuellen Erfolge immer mehr Vertrauen entgegengebracht werden. Aber natürlich darf nie vergessen werden, dass Bergbau-Aktien immer spekulativer Natur sind. Denn erst durch Bohrungen können die Geologen gesichert sehen, was sich unter der Erdoberfläche befindet. Da gab es schon des Öfteren Überraschungen – positive wie negative.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

