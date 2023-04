Der goldene Adler ist gefragt

Europäer langen verstärkt bei Goldbarren und Münzen zu. Im Hintergrund steht der Schutz des Vermögens.

Für den Verlauf des Jahres 2023 rechnen Experten mit einer weiter hohen Nachfrage nach physischem Gold. Daran sollte auch eine sich abschwächende Inflation nichts ändern. Auch in den USA gehen Münzen und Barren wie warme Semmeln über den Ladentisch. So verkaufte die U. S. Mint im März 215.000 Unzen Gold in Form von Eagle-Goldmünzen. Das ist so viel wie schon seit rund zwei Jahren nicht mehr und im Vergleich mit dem Vorjahresmonat ist es viereinhalbmal so viel.

Und noch eine beeindruckende Zahl: gegenüber Februar 2023 steigerte sich der März-Verkauf um 347 Prozent. Bei den von der U. S. Mint verkauften Eagle-Silbermünzen wurden im März so wie im Februar jeweils rund 900.000 Stück verkauft. Allerdings dürfte dabei ein Engpass bei Silberrohlingen eine Rolle gespielt haben.

Ob die Zentralbanken dieses Jahr wieder so wie in 2022 eine Rekordmenge an Gold zukaufen, werden wir erst Ende des Jahres wissen. Jedoch erwarten Branchenkenner, dass auch dieses Jahr die Zentralbanken wieder eifrig ihre Devisenreserven mit Gold diversifizieren werden. Damit erkennen zunehmend Investoren den wirklichen Wert des Edelmetalls. Im Umfeld von Unsicherheiten geopolitischer Natur und bei globalen Krisensituationen im Bankensektor zieht der sichere Hafen Gold zurecht Anleger an.

Auch die zunehmende Abwendung vom US-Dollar sollte den Goldpreis stärken. Man denke nur an die Schwellenländer, die Schulden in US-Dollar haben und nicht begeistert sind von einem starken Dollar. Da wenden sie sich lieber ab. Alles in allem gehören Goldinvestments bei Investmentüberlegungen auf jeden Fall dazu. Da bieten sich solide Unternehmen wie etwa Gold Terra Resource und Revival Gold an.

Das aussichtsreiche Goldprojekt Yellowknife City von Gold Terra Resource – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-terra-resource-corp/ – liegt im Yellowknife-Grünsteingürtel in den Nordwest Territorien.

In Idaho arbeitet Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – an seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt. Eine Vormachbarkeitsstudie ist nicht mehr weit.

