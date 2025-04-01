Der Goldpreis – nur kurzfristig Grund zur Sorge

Kurzfristig dürfte der Goldpreis stark vom Geschehen im Iran-Krieg abhängen. Auf mittlere bis längere Sicht besteht aber Optimismus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.06.2026, 16:20 Uhr Zürich/Berlin ·

Beim Iran-Konflikt scheinen nun nach rund vier Monaten die Hoffnung auf eine Übereinkunft zu steigen. Denn einer Übereinkunft sei man nie näher gewesen. Gold ist keine Anlage für kurzfristige Möglichkeiten von Gewinnmitnahmen. Goldinvestments sollten im Hintergrund eines mittel- bis längerfristigen Horizont gesehen werden. Und da stehen die Zeichen gut. Eine zunehmende globale geopolitische Fragmentierung, Sorgen über Staatsverschuldungen und Währungsentwertungen sorgen für die Attraktivität von Goldinvestments.

Dazu kommt der Trend der Zentralbanken mit Gold die Reserven zu diversifizieren. Die aktuelle Lage beim Goldpreis – er ist letzte Woche das erste Mal seit 2023 unter den 200 Tage-Durchschnitt gefallen – sollte jedenfalls nicht überbewertet werden. Verantwortlich dafür war der stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarkt und die im Mai deutlich gestiegenen US-Verbraucherpreise, denn dies verstärkte die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik, sprich dass die Fed den Leitzins anheben könnte. Und höhere Zinsen sind einem steigenden Goldpreis nicht zuträglich.

Die EZB hatte den Leitzins erhöht. Im Durchschnitt wird im Euroland damit gerechnet, dass die Inflation 2026 drei Prozent ausmacht. Ein Absinken wird erst für nächstes Jahr erwartet. Doch in der bald anstehenden ersten Sitzung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh wird allgemein nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet. Ob dies auch für den Rest des Jahres gilt, ist noch ungewiss. Da wird die weitere Entwicklung im Konflikt um die Straße von Hormus ein Wörtchen mitreden. Eine endgültige Übereinkunft zwischen den Konfliktparteien ist noch nicht abzusehen, auch wenn es zwischenzeitlich Entspannungstendenzen gibt.

Mayfair Gold – https://www.youtube.com/watch?v=-xQP_MOZG4w – hält 100 Prozent der Anteile am Goldprojekt Fenn-Gib im Norden Ontarios, im hochproduktiven Timmins-Distrikt. Eine positive vorläufige Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Nach Angaben des Unternehmens verfügt das Goldprojekt über eine angezeigte Mineralressource von 181,3 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,74 Gramm Gold pro Tonne, was etwa 4,3 Millionen Unzen Gold entspricht.

Die Strategie ist bewusst stufenweise angelegt: Mayfair Gold beabsichtigt nicht, das gesamte Projekt sofort zu erschließen, sondern konzentriert sich zunächst auf den hochgradigeren, oberflächennahen Teil. Der anfängliche Abbauplan bzw. die erste Mineralreserve umfasst etwa 1,04 Millionen Unzen Gold, was etwa 24 Prozent der angezeigten Mineralressource entspricht. Dieser Ansatz soll den potenziellen Genehmigungsweg in Ontario beschleunigen, das Projekt mit einem reduzierten Risikoprofil in Richtung einer Baubeschlussfassung bringen und die Voraussetzungen für späteres Wachstum aus der verbleibenden Ressource schaffen. Das Unternehmen strebt die Erteilung der Genehmigungen bis 2028 und den Produktionsstart um das Jahr 2030 an.

Mayfair hat in diesem Jahr mehrere wichtige Meilensteine vor sich, darunter Meilensteine bei der Genehmigungserteilung, die Weiterentwicklung der Projektfinanzierung und den Start eines Explorationsprogramms.

Newcore Gold Ltd. (TSXV: NCAU, OTCQX: NCAUF) treibt das Goldprojekt Enchi im Südwesten Ghanas voran. Das 248 km² große Projektgebiet umfasst 40 Kilometer der Bibiani-Scherzone in Ghana, einem ergiebigen Goldgürtel, in dem sich mehrere große Goldminen mit Reserven von mehreren Millionen Unzen befinden.

Eine im Jahr 2024 abgeschlossene vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) unterstrich die solide Wirtschaftlichkeit der Erschließung einer konventionellen Gold-Tagebaumine in Enchi, die sich durch eine geringe Kapitalintensität und eine starke Abhängigkeit vom Goldpreis auszeichnet.

Das Unternehmen führt derzeit ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durch, dessen Schwerpunkt auf der Umwandlung von Ressourcen, dem Ressourcenwachstum und der Exploration liegt, während Newcore die technischen Arbeiten abschließt, die erforderlich sind, um das Projekt in Richtung der Fertigstellung der Vor-Machbarkeitsstudie voranzutreiben, die für Ende Juni 2026 erwartet wird.

Das längerfristige Potenzial von Enchi wird durch Explorationsmöglichkeiten im Distriktmaßstab auf dem gesamten, weitläufigen Landpaket gestützt, das noch weitgehend unerforscht ist und sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe ein erhebliches Potenzial für Ressourcenwachstum bietet.

Das Management und der Vorstand von Newcore stehen durch eine Beteiligung von etwa 12 % am Unternehmen auf einer Linie mit den Aktionären, während institutionelle Investoren mit einer Beteiligung von etwa 55 % starke Unterstützung leisten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Newcore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ -) und Mayfair Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mayfair-gold-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Newcore Gold, Mayfair Gold,

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/06/weekly-markets-monitor-red-friday?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=GOLDHUB%3A+Your+Weekly+Gold+Market+Round-up%2C+June+12%2C+2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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